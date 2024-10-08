Уникальная клинская библиотека стала участницей всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Модельная библиотека «PRОзнание», менее года назад открывшаяся при лицее им. Д. И. Менделеева в Клину, участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Приём заявок на участие завершился 1 октября и после этого начался конкурсный этап, он продлится до 1 ноября. Победителей объявят 3 ноября, они получат дипломы, денежные призы и памятные подарки», — говорится в сообщении.Библиотека «PRОзнание» является первой в Московской области модельной библиотекой. Её посещают не только ученики лицея, но и ребята из соседних школ и детских садов.
Ранее сообщалось, что всего от Московской области в конкурсе «ПРОдвижение» участвуют семь библиотек. Помимо клинской, это библиотеки Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Жуковского, Истры и Королёва.
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