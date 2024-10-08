Уникальная клинская библиотека стала участницей всероссийского конкурса

Модельная библиотека «PRОзнание», менее года назад открывшаяся при лицее им. Д. И. Менделеева в Клину, участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.