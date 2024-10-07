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Клинская больница провела опрос пациентов о качестве медицинской помощи

07 октября 2024, 17:10
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.

7 октября отмечается Международный день врача — профессиональный праздник медицинских работников. В этот день Клинская больница присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения Московской области и присоединилась к сбору отзывов населения о работе медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации г. о. Клин.
Клинская больница — это современное многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее помощь жителям региона. Больница располагает 641 койко-местом, и ежегодно стационарное лечение здесь проходят 217 тысяч пациентов.

Медицинская помощь в стационаре оказывается по 17 направлениям, а амбулаторные услуги предоставляются по 26 профилям.



Гордостью больницы является Клинское поликлиническое отделение, которое считается одним из лучших в регионе. В коллективе больницы работает более 350 врачей и свыше 700 сотрудников среднего медицинского персонала.

Принять участие в опросе можно, отсканировав QR-код камерой в аккаунтах больницы и медицинских чатах. В форме обратной связи необходимо ответить на несколько вопросов и оставить пожелания по улучшению оказания медицинской помощи.

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#клин
#московская область
В Ступине снесли двухэтажный аварийный дом
07 октября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный двухэтажный дом 1967 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Железнодорожной улице в посёлке Жилёво городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Комитет п культуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома составляла около 480 квадратных метров. Дом находился рядом с железной дорогой и жилой застройкой, был признан аварийным и расселён. После этого постройка долгое время стояла заброшенной, туда имелся свободный доступ третьих лиц. Наконец здание включили в список на ликвидацию и летом текущего года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время снос здания завершён, участок очищен от строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся территория, не поступала.

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Подмосковье представило свыше десяти проектов на Международной премии Russian Event Awards
07 октября 2024, 16:59

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На площадке отеля Royal Spa Hotel в Ярославле 5 и 6 октября состоялся завершающий этап Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии Russian Event Awards. В нём приняли участие более 10 проектов из Московской области, которые прошли в финальный этап премии, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Проекты из Подмосковья получили награды в 11 номинациях:

  • лучший проект по популяризации событийного туризма: первое место занял Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», организованный Музеем-заповедником А.П. Чехова в селе Мелихово, на территории городского округа Чехов.
  • лучшее молодежное туристическое событие: победителем стал Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», организованный Автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» в Ивантеевке, Пушкинском городском округепервое место за «лучшую идею туристического события» присудили фестивалю «Лажечников и Ко», который был организован Муниципальным бюджетным учреждением «КГЦБС» в городском округе Коломна.
  • лучшее MICE событие в области туризма: первое место занял форум «Кадры решают все», организованный Екатериной Понкратовой в Коломне.
  • лучшее событие в области гастрономического туризма в населенных пунктах с численностью до 100 000 человек: В этой номинации два проекта разделили второе место: Всероссийский фестиваль спаржи, организованный Туристско-информационным центром VisitKolomna, и Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest от Управления социально-значимых проектов администрации городского округа Клин.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек: третье место занял проект «Ткань Озер», организованный Муниципальным учреждением культуры «Городской центр культуры и досуга» в городе Озеры, г.о. Коломна.
  • лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек: второе место занял Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», организованный Мытищинским театром кукол «Огниво» имени С. Железкина в городском округе Мытищи.
  • лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма принесла победу фестивалю «Серебристые облака», который был проведен Каширским краеведческим музеем при поддержке администрации городского округа Кашира.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма: второе место занял Гастрономический фестиваль «Царская уха», организованный МБУ «ЦК «Заречье» в поселке Белоомут, г.о. Луховицы. Третье место в этой же категории присуждён фестивалю событийного туризма «Лука-море!», организованному Центром досуга и культуры «Черкизово» в городском округе Коломна. Эти достижения подчеркивают богатую культурную и туристическую жизнь Подмосковья, а также стремление региона развивать различные сферы туризма.
  • лучший муниципальный календарь туристических событий: 1 место получил проект 12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин», разработанный Управлением социально значимых проектов администрации городского округа Клин.
  • событие в области автотуризма: второе место в области автотуризма занимает Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex, организованный арт-кварталом «Патефонка» и компанией «Автокемпер Пром» в городском округе Коломна.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Экспертная комиссия оценила представленные проекты в два этапа. На первом этапе была проведена дистанционная оценка на онлайн-платформе премии, где был сформирован список финалистов. На втором этапе комиссия оценила публичные презентации, которые представили участники или авторы проектов лично.

Победители регионального этапа в своих категориях автоматически попали в шорт-лист и получили возможность представить свои проекты на общенациональном этапе премии. Кроме того, экспертная комиссия могла рекомендовать для участия в финале дополнительные проекты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards вручается по результатам открытого конкурса проектов за успехи в развитии событийного туризма. Её цель — выявить наиболее успешные инициативы, продвигать их и стимулировать интерес к ним.

Кроме того, премия направлена на создание информационных и коммуникационных платформ, которые способствуют обмену опытом и сотрудничеству всех заинтересованных сторон в области событийного туризма на региональном и национальном уровнях.

Финальный этап Международной премии Russian Event Awards 2024 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 ноября.

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В сентябре в Московской области переработали 5 миллионов кубометров строительных отходов
07 октября 2024, 16:48

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Министерство экологии и природопользования Московской области подвело итоги работы предприятий по утилизации строительных отходов и грунта. Напомним, что по инициативе министерства в регионе была создана система законного обращения с этими видами отходов, охватывающая все этапы: образование, транспортировку и переработку.
В настоящее время на территории Подмосковья функционируют 83 пункта приёма и утилизации строительных отходов, а также 9 станций перегрузки.

В сентябре предприятия отрасли переработали около 5 миллионов тонн строительного мусора, в результате чего было получено ценное вторсырьё, используемое в различных отраслях строительства, промышленности и благоустройства.

Министерство экологии региона параллельно продолжает контролировать обращение строительных отходов и грунта с помощью рейдов и фотофиксации перевозок. В сентябре инспекторы экологического надзора вынесли 128 постановлений о штрафах на сумму 4,3 миллиона рублей за отсутствие электронных талонов у перевозчиков и 57 постановлений на сумму 3,2 миллиона рублей за незаконный сброс строительного мусора.

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Мурашко: здоровый образ жизни поможет прожить 120 лет, это заложено генетически
07 октября 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Человек может прожить 120 лет, если будет вести здоровый образ жизни, это заложено генетически, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, 60% причин возникновения различных патологий можно пресечь благодаря ЗОЖ.
«Генетически это заложено у человека», — ответил он на вопрос, многие ли люди на сегодняшний день могут прожить до 120 лет.
Мурашко добавил, что люди должны вырабатывать у себя перечень установок, обучиться им, чтобы вместе с врачами заниматься профилактикой, а не лечением заболеваний.

Ранее Мурашко привел шокирующие цифры, заявив, что в России примерно 40 миллионов человек страдают от ожирения.

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#здоровье
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«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет
07 октября 2024, 16:46

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Налог на бездетность представляет собой сбор, который государство взимает с людей, не имеющих детей. Он вводился в разные исторические эпохи и в разных странах, каждый раз с особыми условиями.
Подробнее о том, как работал налог в СССР и возможно ли его возвращение в России, читайте в материале «Радио 1».

Почему хотят ввести налог не бездетность в России


Вопрос о введении налога на бездетность снова стал актуальным в российских медиа после заявления депутата Государственной думы Андрея Гурулёва в октябре 2024 года.

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В эфире федерального канала он открыто высказал мнение, что такой налог является необходимостью. Гурулёв также ранее поднимал тему чайлдфри и подчеркнул, что идеология бездетности не должна распространяться на молодое поколение.

Депутат отметил, что готов к критике за свои взгляды. Однако он не является первым, кто высказывает подобные идеи в России в XXI веке. В 2013 году аналогичное предложение сделал протоиерей Димитрий Смирнов, глава синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви.

Кроме того, в декабре прошлого года депутат Евгений Фёдоров также предложил вернуть налог на бездетность и пересмотреть его размер. Он отметил, что сбор должен соответствовать средним расходам на ребёнка в месяц, что на тот момент составляло около 20 000 рублей.

Сколько и кто платил налог на бездетность в СССР


В СССР граждане без детей обязаны были отчислять до 6% своего дохода в казну. Существовали льготы для тех, кто зарабатывал менее 91 рубля в месяц. Студенты средних и высших учебных заведений также платили меньший налог.

Люди с доходом около 70 рублей освобождались от уплаты, как и бездетные военнослужащие и монахи. Если семья усыновляла ребенка, налог не взимался, а в случае гибели единственного ребенка его начисляли заново.

Налог на бездетность изменялся на протяжении многих лет. В 1949 году была введена повышенная ставка для жителей сельской местности, которые стали платить 150 рублей в год, тогда как семьи с одним ребенком — 50 рублей, а с двумя — 25 рублей.

В 1980-х годах молодожены получили послабление: им предоставлялся год без уплаты налога, начиная с даты свадьбы.

Фото: iStock/fufupix

Налог был отменен в 1992 году как устаревшая мера, не соответствующая новым условиям жизни.

Налог на бездетность и налог на яйца — это одно и то же?


Налог на бездетность в СССР имел строгие и дискриминационные правила для мужчин: они обязаны были платить сбор вне зависимости от семейного положения.

Для женщин условия были более мягкими — налог взимался только в том случае, если они не рожали детей в браке, возрастной диапазон для них был на пять лет меньше, чем для мужчин.

Из-за этого непопулярную меру саркастически называли налогом на яйца. Также в СССР существовала шутка о том, что дети в семьях должны появляться сразу на второй день после свадьбы.

Фото: iStock/Михаил Руденко

В каких странах уже действует налог на отсутствие детей


В Германии существует система налоговых классов, где семьи без детей платят более высокие налоги по сравнению с родителями. Бездетные граждане и те, кто не планирует вступать в брак, могут отдавать около 50% своего дохода на налоги.

Аналогичные налоги на бездетность применялись в Италии во времена Муссолини, где родителям предоставлялись налоговые льготы. В Румынии при Чаушеску также вводился такой налог.

В Польше с 1946 года действовал налог на бездетность для граждан, не вступивших в брак и не имеющих детей после 21 года. Позже возрастной порог был повышен до 25 лет, а в 1973 году налог отменили.

В Сингапуре не вводили подобные налоги, но приняли нестандартное решение: временно запретили строительство небольших квартир с одной спальней, которые были бы удобны для холостяков и бездетных пар.

Демографическая ситуация в России


На начало 2024 года, согласно данным Росстата, население России составило 146 150 789 человек, что эквивалентно 146,2 миллиона. Это свидетельствует о продолжающемся уменьшении численности населения: в январе 2023 года в стране проживало 146 447 424 человека, или 146,4 миллиона.

В структуре населения по-прежнему наблюдается преобладание женщин: их количество составляет 78 461 360 человек, в то время как мужчин — 67 696 462 человека. Средний возраст россиянина на данный момент составляет 38,7 лет. Демографические показатели России в 2023 и 2024 годах были рассчитаны на основе федеративного устройства страны на середину 2022 года.

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» рассказал, как отразится введение налога на бездетность и на рождаемость в России.

«Во-первых, нет одного инструмента, который бы мы приняли, и изменилась рождаемость, то есть это комплекс. Здесь сам разговор о налоге на бездетность говорит о том, что государство готово решать этот вопрос на серьезном уровне. Во-вторых, налог на бездетность ничем не отличается от пособия детным, то есть если вы будете платить тем, у кого есть дети, то в принципе вы не платите тем, у кого детей нет. Как назовете это — уже информационная подача, а суть не меняется. Сегодня государство ради выживания помогает семьям с детьми. Я не вижу ничего принципиально плохого. Этот вариант не самый плохой для роста рождаемости», — пояснил эксперт.

Ткаченко также ответил на вопрос о том, не будет ли молодежь, которая еще не обзавелась детьми, стремиться покинуть страну, чтобы не платить дополнительные налоги.

«Почти во всех странах налоговая нагрузка выше, там есть свои примочки, и ты ничего не выиграешь. А если ты такой тупой, что ради этого налога уехал в другую страну, то зачем нам тупые люди? Их не так много, на демографию это не повлияет», — заключил эксперт.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри


В 2024 году снова подняли вопрос о введении налога на бездетность, который обсуждается параллельно с законопроектом, касающимся темы чайлдфри.

Если налог пока остается лишь на уровне предложений, то меры по запрету пропаганды бездетности могут быть приняты в ближайшее время. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть этот документ уже в октябре на следующей сессии.

Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы за открытое продвижение этой темы.

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Инициатива принадлежит членам заксобрания Башкирии и депутату Госдумы Эльвире Аиткуловой. Авторы законопроекта считают, что навязывание идей бездетности наносит вред обществу и ведет к деградации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не затрагивает право женщины на отказ от рождения ребенка.

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В сентябре в Московской области увеличился спрос на огурцы и томаты
07 октября 2024, 16:39

Фото: istockphoto / JeKh

Осенью в Московской области спрос на огурцы и помидоры увеличился на 6,3 % по сравнению с августом. В сентябре в регионе было продано более 10,1 тыс. тонн овощей, в то время как в предыдущем месяце этот показатель составлял 9,5 тыс. тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В регионе огурцы и помидоры в основном выращиваются в защищённом грунте круглый год. С начала года урожай тепличных овощей превысил 98,5 тыс. тонн, из них 62,6 тыс. тонн огурцов и 32,6 тыс. тонн томатов.

Некоторые региональные хозяйства также занимаются выращиванием культур в открытом грунте. Например, в этом сезоне валовой сбор огурцов составил более 434 тонн, а помидоров — 54 тонны.

Наибольшее количество огурцов и помидоров в открытом грунте вырастили аграрии городского округа Луховицы — валовой сбор в этом году составил 422 тонны огурцов и 51 тонну томатов.

Лидером среди муниципалитетов по производству тепличных культур является городской округ Кашира — собрано более 33 тыс. тонн огурцов и 16,5 тыс. тонн томатов.

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#московская область
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Жителям Московской области рассказали, как присвоить почтовый адрес онлайн
07 октября 2024, 16:26

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

На портале государственных услуг Московской области теперь можно получить услугу «Присвоение адреса». Только за последнюю неделю этой функцией воспользовались более 4 тысяч жителей региона, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга может понадобиться для присвоения почтового адреса земельному участку, зданию или сооружению, даже если они ещё не достроены.

Кроме того, через эту услугу можно подать заявление на аннулирование адреса объекта адресации. Это может потребоваться в разных ситуациях: например, если объект перестал существовать, ему присвоен новый адрес или если было отказано в кадастровом учёте.

Возможность доступна для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на региональном портале в разделе «Земля и строительство» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект». Чтобы подать заявление, нужно выбрать подходящий случай, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Прежде чем подавать заявление, убедитесь, что ваш объект имеет адрес. Это можно сделать по ссылке. Услуга предоставляется бесплатно и занимает 6 рабочих дней.

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Юрист Хаминский раскрыл важность правильно установленного навигатора
Юрист Хаминский заявил о важности правильно установленного навигатора
07 октября 2024, 16:09

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что устанавливать правильно навигатор в автомобиле очень важно, поскольку это позволит избежать нарушений ПДД и штрафов.
«Любой водитель со своего места, помимо дороги, видит правую и левую оконные стойки, кромку потолка и капот. Таким образом, если навигатор установлен на подставке, закреплённой на торпедо или решётке вентиляции, и не оказывается выше видимого среза капота, то нарушения ПДД нет и штраф водителю не грозит», — пояснил в беседе с RT специалист.

А в Кемерове участникам дорожного движения облегчат жизнь, установив на одной из улиц города дополнительный светофор.

«Светофоры установили специалисты Центра организации дорожного движения в связи с возросшим трафиком на участке, пока на улице Инициативной ведётся капремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — приводит «Сiбдепо» сообщение мэрии Кемерова.

Ранее сотрудники ГИБДД Павлово-Посадского района Московской области провели профилактическую акцию «Ребёнок в автомобиле» для предупреждения нарушений правил перевозки детей.

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#автомобилисты
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В музее-заповеднике «Мелихово» пройдёт фестиваль подростковых театральных студий
07 октября 2024, 16:08

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 октября в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдёт показ спектаклей подростковых театральных студий. Зрители увидят постановки, затрагивающие сложные проблемы, характерные для подростков, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие проходит в рамках регионального практико-образовательного фестиваля подростковых театральных студий «#ПОД(:P}ОСТКИ РОССИИ».

Федеральный подростковый центр начинает новый цикл театральных фестивалей в Подмосковье. Более 1300 молодых людей из шести регионов России уже представили свои спектакли на важные социальные темы.

Артисты социального театра привлекают внимание к актуальным проблемам, вовлекают зрителей в процесс игры, что позволяет им делиться своими переживаниями и преодолевать их.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» выступят две московские театральные студии. Студия «Дети райка» покажет антиутопию по повести Александры Зайцевой. На сцене актёры будут играть подростков, оказавшихся в альтернативной реальности и пытающихся спастись от её опасностей, включая бесконечное пребывание в ней.

Постановка «Давай бояться вместе», основанная на реальных событиях, будет представлена студией «Jam session». Участница коллектива рассказала о своём страхе потерять дедушку, что стало основой для создания спектакля.

После выступлений эксперты Московского педагогического государственного университета проведут обсуждение спектаклей без оценок с участниками и зрителями. Кроме того, педагоги театральных коллективов смогут принять участие в презентации книги «Вербатим и подростки» писательницы и театральной актрисы Анны Старцевой.

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