Клинская больница провела опрос пациентов о качестве медицинской помощи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.
7 октября отмечается Международный день врача — профессиональный праздник медицинских работников. В этот день Клинская больница присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения Московской области и присоединилась к сбору отзывов населения о работе медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации г. о. Клин.
Клинская больница — это современное многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее помощь жителям региона. Больница располагает 641 койко-местом, и ежегодно стационарное лечение здесь проходят 217 тысяч пациентов.
Медицинская помощь в стационаре оказывается по 17 направлениям, а амбулаторные услуги предоставляются по 26 профилям.
Гордостью больницы является Клинское поликлиническое отделение, которое считается одним из лучших в регионе. В коллективе больницы работает более 350 врачей и свыше 700 сотрудников среднего медицинского персонала.
Принять участие в опросе можно, отсканировав QR-код камерой в аккаунтах больницы и медицинских чатах. В форме обратной связи необходимо ответить на несколько вопросов и оставить пожелания по улучшению оказания медицинской помощи.
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Медицинская помощь в стационаре оказывается по 17 направлениям, а амбулаторные услуги предоставляются по 26 профилям.
Гордостью больницы является Клинское поликлиническое отделение, которое считается одним из лучших в регионе. В коллективе больницы работает более 350 врачей и свыше 700 сотрудников среднего медицинского персонала.
Принять участие в опросе можно, отсканировав QR-код камерой в аккаунтах больницы и медицинских чатах. В форме обратной связи необходимо ответить на несколько вопросов и оставить пожелания по улучшению оказания медицинской помощи.
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Дайана Хусинова