Фермерам Дмитровского округа передали 44 гектара земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Фермерское хозяйство «Свободный труд», расположенное в Дмитровском городском округе, получило земельный участок сельхозназначения площадью 44 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Земля предоставлена крестьянско-фермерскому хозяйству в аренду сроком на пять лет. Часть этого участка будет использоваться под выпас скота, часть — под посев кормовых культур», — рассказала глава регионального министерства Наталья Адигамова.Фермерское хозяйство «Свободный труд» существует уже около 35 лет. Оно отмечено различными областными и федеральными наградами. Хозяйство специализируется на производстве молочной продукции и ведёт активную социально значимую деятельность — в частности, помогает нуждающимся продуктами.
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