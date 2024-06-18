Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Подмосковье упростили поиск места под нестационарную торговлю

В Подмосковье упростили поиск места под нестационарную торговлю

18 июня 2024, 09:46
Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Оригинал
Выбрать место под нестационарную торговлю в Московской области стало ещё удобнее благодаря сервису предпроверки, добавленному в услуги для бизнеса на региональном госпортале, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.


«Для того, чтобы подать заявку на получение места под мобильную торговлю, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. Теперь к услуге подключён сервис предпроверки: если выбрана точка рядом с остановкой общественного транспорта, спортивной или детской площадкой, сервис укажет, что нужно выбрать другое место», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что новый сервис позволит снизить количество ошибок при заполнении заявок и, как следствие, уменьшится число отказов на предоставление места под торговлю.

Читайте также:

В подмосковное приложение «Народный инспектор» добавили пункт о лесных пожарах

В МФЦ Подмосковья теперь можно зарегистрировать недвижимость в новых регионах РФ

Жителям Подмосковья напомнили о простом способе сообщить о борщевике
#цифровизация
#торговля
#портал
#госуслуги
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
Стало известно, кому банк вернет украденные мошенниками деньги
Валишвили: банки обяжут возвращать похищенные суммы, но не во всех случаях
18 июня 2024, 08:01

Фото: istock / hank5

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявил, что банки обяжут возвращать похищенные суммы, но не во всех случаях, пишет «Прайм».
Изменения в закон «О национальной платежной системе» вступят с 25 июля. Они будут обязывать банки возвращать гражданам украденные мошенниками деньги.

Коснется это тех ситуаций, когда банк допускает перевод на счета из «черного списка» Центрального Банка РФ, не сообщает пользователю о подозрительной операции, а также не блокирует карту после заявления об ее утере. Помимо этого, банки обяжут закрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию.

По словам Валишвили, в случае перевода денег клиента банка на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет должен вернуть полную сумму перевода.

Ранее ЦБ России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». Банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Читайте также:

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Крупнейший банк Крыма перейдёт под бренд ВТБ в 2025 году

Арбитражный суд Москвы ликвидировал «Киви-банк»
#деньги
#изменения
#банк
#банки
#операции
#банк россии
#рф
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве пропадают квартиры стоимостью до 10 млн рублей
17 июня 2024, 21:34

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

В мае текущего года в Москве сильно упало предложение квартир и апартаментов стоимостью до 10 миллионов рублей. Их стало меньше на 31,5% по сравнению с маем прошлого года. Такие данные приводят эксперты компании «Метриум».
Уточняется, что доля доступных вариантов на московском рынке недвижимости снизилась с 38,2% до 16,9%. При этом квартиры и апартаменты стоимостью до пяти миллионов рублей практически исчезли из продажи. А цены на столичные новостройки продолжают быстро расти.

«Соответственно, предложение квартир в доступном ценовом сегменте сократилось. Динамика предложения квартир в самой доступной ценовой нише показывает, что массовый сегмент постепенно вытесняется в Новую Москву и Московскую область, а в «старой» Москве начинают реализовывать проекты с классом не ниже «бизнеса», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в интервью «Известиям».

В мае 2024 года застройщики продавали в Москве 19,9 тыс. квартир и апартаментов. Из них всего 3,4 тыс. стоили до 10 млн рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом число квартир в новостройках Москвы стоимостью до 10 млн рублей сократилось на 61,8%.

Читайте также:

Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка

Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия

Инвесторы из Москвы и Петербурга скупают недвижимость в Крыму
#квартиры
#застройщики
#недвижимость
#цены
#компании
#проекты
#апартаменты
#россияне
#интервью
#новостройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клинский производитель тентовых ангаров планирует увеличить выпуск продукции на 16%
17 июня 2024, 19:03

Фото: Istockphoto / beekeepx

Компания «Технология легких ограждающих конструкций» из Клина присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Предприятие рассчитывает увеличить выработку продукции на пилотном участке на 16%, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«ТехноЛОК» уже более 15 лет проектирует и строит тентовые быстровозводимые ангары под складские, сельскохозяйственные, производственные и спортивно-развлекательные комплексы.
«Пилотным потоком выбрали процесс производства металлоконструкции — поддерживающей системы. Руководство компании поставило задачу сократить время процесса как минимум на 15%, уменьшить незавершённое производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах на 16%. Сотрудники предприятия и эксперты Регионального центра компетенций Московской области проведут диагностику производственных процессов для дальнейших улучшений», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, сейчас к участию в нацпроекте уже привлечено свыше 270 компаний. Более 220 из них уже улучшили показатели эффективности работы.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать на портал или обратившись в РЦК Московской области.

Читайте также:

Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов

Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров

В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#нацпроекты
#производители
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов
17 июня 2024, 18:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объём поддержанного экспорта из Московской области в Узбекистан в 2023 году – I квартале года превысил 10,5 млн долларов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области компании региона заключили экспортные контракты с Узбекистаном на 8,8 млн долл. При этом в I квартале этого года объём поддержанного экспорта из Подмосковья в эту страну составил 1,77 млн долларов. Таким образом, суммарно с прошлого года поддержанный экспорт региона в Узбекистан составляет более 10,5 млн долларов», – сказала Зиновьева.
По её оценке, во многом столь показателя удалось достичь благодаря поддержке региона. Фонд помогает экспортёрам участвовать в отраслевых мероприятиях, где они знакомятся с потенциальными партнерами и часто подписывают с ними экспортные контакты.

Помимо этого, фонд оказывает и другие услуги бесплатно или на условиях софинансирования. Полный перечень мер поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

Читайте также:

Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров

В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций

Подмосковных предпринимателей научат вести бизнес в Бразилии
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#экспорт
#екатерина зиновьева
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Украина не достигла соглашения по реструктуризации $20 млрд долга
17 июня 2024, 17:24

Фото:istockphoto/wildpixel

Киевский режим не достиг соглашения по реструктуризации долга в двадцать миллиардов долларов. Об этом пишут журналисты Bloomberg.
Соглашение, позволяющее украинской стороне приостановить платежи после начала боевых действий, перестанет действовать как раз через полтора месяца.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко отмечал, что переговоры продолжатся. Министр ждет, что кабмин придет к соглашению в начале августа. Экономика Украины оценивается Марченко как «хрупкое равновесие».

«Своевременная реструктуризация долга является важнейшей частью поддержки», – сказал Марченко.

При этом, если соглашение не будет достигнуто, Украину может ждать обвал экономики. Уточняется, что предложения украинского кабмина и держателей облигаций далеки друг от друга. У Киева впереди тяжкая борьба, чтобы в ближайшие несколько недель реструктуризировать долг.

Читайте также:

Экономист Зубец предрёк дефолт на Украине

На Украине могут объявить дефолт

Экономист Скалкин: США обернули дефолт в свою пользу
#украина
#новости
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров
17 июня 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

В Лыткарине установили рекорд России. На территории производственного комплекса ООО «Европродукт» сотрудники компании «Тамаки» нарисовали самое большое количество бутылок соусов, используя соусы собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миниинвеста.
Комиссия международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD официально зафиксировала это достижение в Реестре рекордов России.
«Сотрудники предприятия создали арт-объект рекордных размеров: длина полотна составляет 5 м, высота – 1,5 м. На полотне под названием «Соус как искусство» изображено 22 соуса. На это компания потратила 5 литров соусов собственного производства. На создание шедевра 150 человек потратили 4,5 часа», – уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что таким способом компания «Европродукт» отметила своё 15-летие. Предприятие выпускает продукцию для паназиатской, европейской кухни, а также кухни фьюжн. Всего она производит более 40 видов соусов. Продукция не раз занимала первые места на профессиональных выставках.

Нынешний рекорд – не первый для предприятия. В сентябре прошлого года компания зафиксировала «Самую большую порцию поке с лососем» весом 172,5 кг.

Читайте также:

В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций

Подмосковных предпринимателей научат вести бизнес в Бразилии

На предприятии под Подольском будут производить 11 тысяч тонн кофе в год
#экономика
#продукты
#продовольствие
#производство
#лыткарино
#рекорд
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФАС выявлены медицинские картели при поставках для нужд реабилитации солдат СВО
17 июня 2024, 14:19

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходников в госпитали выявлены Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Уточняется, что, если вину организаций докажут, им грозят штрафы. Их подозревают в сговоре для поддержания ценника при участии в торгах.
«Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей», – сообщили в ФАС.

Там пояснили, что организациями заключались договоры о поставках расходников и изделий, а торги проводили для нужд столичных и подмосковных больниц.

Ранее ФАС сообщала о выявлении картельного сговора между продавцами наушников на площадках маркетплейсов.

Читайте также:

На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана

ФАС возбудила дело против МТС из-за поднятия цен на услуги в марте и апреле

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты из-за жалоб россиян
#россия
#фас
#новости
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций
17 июня 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Несколько цехов по выпуску электрооборудования, пультов управления, кабелей, металлоконструкций и корпусных изделий, а также склад планирует построить в Раменском городском округе компания «МДМ Технология» в рамках расширения производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Объем инвестиций в проект составляет более 162 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2027 году, а выйти на полную мощность — в 2028 году. Тогда предприятие сможет выпускать около 4,6 тыс. единиц продукции в год», — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря новому производству в округе появился ещё около 30 рабочих мест.

Участок под строительство компания получила на льготных условиях — по областной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», отметила в свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она также уточнила, что площадь предоставленного участка составила 4,6 га.

Читайте также:

Подмосковных предпринимателей научат вести бизнес в Бразилии

На предприятии под Подольском будут производить 11 тысяч тонн кофе в год

Новое производство нетканых материалов появилось в Подмосковье
#раменский городской округ
#производство
#экономика
#минимущества
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у Автоградбанка
17 июня 2024, 10:04

Фото: istock / Vladislav Zolotov

ЦБ России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Сообщается, что «Автоградбанк» нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — указано в пресс-релизе.

По количеству активов организация занимала 218 место в банковской системе РФ.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела». Кредитная организация прежде занимала 321 место в банковской системе РФ. Причина, по которой финансовый регулятор пошел на эту меру, стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Вкладчикам организация вернет остаток средств, однако их сумма не должна превышать более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

Читайте также:

У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка

Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI банка
#нарушения
#информация
#законы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф