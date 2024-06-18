В Подмосковье упростили поиск места под нестационарную торговлю

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Выбрать место под нестационарную торговлю в Московской области стало ещё удобнее благодаря сервису предпроверки, добавленному в услуги для бизнеса на региональном госпортале, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Для того, чтобы подать заявку на получение места под мобильную торговлю, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. Теперь к услуге подключён сервис предпроверки: если выбрана точка рядом с остановкой общественного транспорта, спортивной или детской площадкой, сервис укажет, что нужно выбрать другое место», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что новый сервис позволит снизить количество ошибок при заполнении заявок и, как следствие, уменьшится число отказов на предоставление места под торговлю.
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