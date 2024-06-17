Клинский производитель тентовых ангаров планирует увеличить выпуск продукции на 16%

Фото: Istockphoto / beekeepx
Компания «Технология легких ограждающих конструкций» из Клина присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Предприятие рассчитывает увеличить выработку продукции на пилотном участке на 16%, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«ТехноЛОК» уже более 15 лет проектирует и строит тентовые быстровозводимые ангары под складские, сельскохозяйственные, производственные и спортивно-развлекательные комплексы.
Как напомнили в министерстве, сейчас к участию в нацпроекте уже привлечено свыше 270 компаний. Более 220 из них уже улучшили показатели эффективности работы.
Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать на портал или обратившись в РЦК Московской области.
Читайте также:
Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов
Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров
В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций
«Пилотным потоком выбрали процесс производства металлоконструкции — поддерживающей системы. Руководство компании поставило задачу сократить время процесса как минимум на 15%, уменьшить незавершённое производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах на 16%. Сотрудники предприятия и эксперты Регионального центра компетенций Московской области проведут диагностику производственных процессов для дальнейших улучшений», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, сейчас к участию в нацпроекте уже привлечено свыше 270 компаний. Более 220 из них уже улучшили показатели эффективности работы.
Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать на портал или обратившись в РЦК Московской области.
Читайте также:
Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов
Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров
В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций
Лора Луганская