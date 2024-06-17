Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО
В Лыткарине установили рекорд России. На территории производственного комплекса ООО «Европродукт» сотрудники компании «Тамаки» нарисовали самое большое количество бутылок соусов, используя соусы собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миниинвеста.
Комиссия международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD официально зафиксировала это достижение в Реестре рекордов России.
Там пояснили, что таким способом компания «Европродукт» отметила своё 15-летие. Предприятие выпускает продукцию для паназиатской, европейской кухни, а также кухни фьюжн. Всего она производит более 40 видов соусов. Продукция не раз занимала первые места на профессиональных выставках.
Нынешний рекорд – не первый для предприятия. В сентябре прошлого года компания зафиксировала «Самую большую порцию поке с лососем» весом 172,5 кг.
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«Сотрудники предприятия создали арт-объект рекордных размеров: длина полотна составляет 5 м, высота – 1,5 м. На полотне под названием «Соус как искусство» изображено 22 соуса. На это компания потратила 5 литров соусов собственного производства. На создание шедевра 150 человек потратили 4,5 часа», – уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что таким способом компания «Европродукт» отметила своё 15-летие. Предприятие выпускает продукцию для паназиатской, европейской кухни, а также кухни фьюжн. Всего она производит более 40 видов соусов. Продукция не раз занимала первые места на профессиональных выставках.
Нынешний рекорд – не первый для предприятия. В сентябре прошлого года компания зафиксировала «Самую большую порцию поке с лососем» весом 172,5 кг.
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Лора Луганская