Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров

Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходников в госпитали выявлены Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Уточняется, что, если вину организаций докажут, им грозят штрафы. Их подозревают в сговоре для поддержания ценника при участии в торгах.