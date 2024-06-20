Фермерам Подмосковья продлили срок подачи заявок на помощь с маркировкой товара

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области продлили сроки подачи заявок по программе «Оператор системы маркировки «Честный знак» для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, производящих молочную продукцию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В рамках программы фермерам предлагается два типа поддержки. По первой программе хозяйство получает пятидесятипроцентную компенсацию затрат на оборудование для маркировки. По второй программе можно на выгодных условиях получать готовые комплекты расходных материалов для маркировки», — пояснили в министерстве.Срок подачи заявок на любой из вариантов программы продлён до 1 июля.
В ведомстве также напомнили, что с 1 сентября маркировка молочной продукции станет для фермеров обязательной.
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