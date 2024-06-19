Подмосковным фермерам бесплатно предоставили более 1,2 тыс. га земли

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 1200 гектаров земли предоставили в безвозмездное пользование фермерским хозяйствам Московской области в рамках программы «Подмосковные 10 га», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На данный момент под программу выделено 105 земельных участков общей площадью около 2 874 гектаров. Из них уже предоставили в безвозмездное пользование аграриям 39 участков площадью 1 222 гектара», — пояснил глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных.В министерстве отметили, что в рамках программы зарегистрированные в Московской области фермерские хозяйства могут получить в безвозмездное пользование сроком на шесть лет от 10 до 200 гектаров. Оформить заявку на получение земли можно на региональном портале госуслуг.
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