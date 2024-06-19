Подмосковным фермерам бесплатно предоставили более 1,2 тыс. га земли

Центробанк сообщил о росте инфляционных ожиданий граждан в июне после ускорения темпов роста потребительских цен в мае. Аналитики напомнили, что инфляция остается выше ожиданий ЦБ и не вернется к целевым 4% до 2025 года. В 2024 году нынешняя динамика цен не позволяет ожидать инфляцию ниже 5,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ».