Клинское стекольное предприятие запустит производственную линию за 37 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На стекольном производстве «Гласс Сервис» в Клину открывают новую линию. Инвестиции составят около 37 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания готовит запуск новой производственной линии по выпуску стеклопакетов. Объём инвестиций в проект составляет 37 млн рублей. Запуск новой линии позволит выпускать до 150 тыс. кв. м стеклопакетов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, на предприятии создадут около 70 дополнительных рабочих мест. Продукция будет производиться с использованием отечественного алюминия в рамках политики импортозамещения.
«Гласс Сервис» занимается полным циклом промышленной переработки листового стекла и изготовления окон, дверей и фасадов из алюминия. Сейчас мощность компании составляет 550 тыс. кв. м. термозакалённого, а также 40 тыс. кв. м. монолитного пожаростойкого стекла.
Особая гордость предприятия – огнестойкое стекло «Гелик». Оно способно в 60 минут держать пожар внутри здания, почти не нагреваясь и не пропуская наружу огонь и дым. Это стекло очень востребовано.
Потребителями изделий компании являются предприятия строительной отрасли, которые возводят жильё и коммерческие здания.
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