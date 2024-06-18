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В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты

Сенатор Епифанова: цены на социально значимые продукты снизятся в июле-декабре
18 июня 2024, 19:39
Фото: iStock/Inna Dodor

Фото: iStock/Inna Dodor

С начала текущего года в России средняя наценка на социально значимые продукты снизилась примерно на 6,11%. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова, отметив, что цены на данную категорию товаров продолжат снижаться до конца года.
«Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%. К категории социально значимых товаров относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса (хлеб, мука, крупы, макароны, а также некоторые категории молочных продуктов)», — рассказала Епифанова в интервью «Газете.Ru».

Она уточнила, что власти сделают всё, чтобы удерживать цены на социально значимые продукты на доступном для общего потребителя уровне.



По её словам, цены на сыр в 2023 году снизились на 6%, а на сырные продукты – на 18%. При этом цены на муку летом и дальше будут снижаться, однако прогноз на осень сделать сенатор затруднилась ввиду майских заморозков. Кроме того, Епифанова предположила, что подешевеет и гречка.

Также она считает, что можно ожидать снижения цен на овощи из-за падения стоимости оптовых поставок. При этом Епифанова указала на устойчивое снижение стоимости яиц, уточнив, что сейчас средняя оптовая цена за десяток куриных яиц составляет порядка 90 рублей за десяток, тогда как в прошлом году эта цифра была 97,5 рублей за десяток.

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Стало известно, на сколько подорожали квартиры в московских новостройках
Квартиры в московских новостройках за пять лет подорожали на 71%
18 июня 2024, 19:54

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке в Москве в апреле-июне текущего года составила порядка 465,6 тыс. рублей, увеличившись на 71% за пять лет. Об этом рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«В 2019-2024-м произошло множество знаковых событий, меняющих рыночную конъюнктуру: переход отрасли на проектное финансирование, пандемия, внедрение ипотеки с господдержкой, колебания ключевой ставки. Продажи первичных квартир временно просели после объявления мобилизации в 2022 году, но рынок быстро восстановился», — объяснил Сырцов в интервью «Газете.Ru».

Таким образом, по словам эксперта, в массовом сегменте новостроек столицы за последнюю пятилетку квадратный метр подорожал на 95,7%, в бизнес-классе подорожание составило 88,8%, при этом в премиум-классе – квадратный метр подорожал всего на 35,4%, а в элитном сегменте – на 84,8%. Самый большой рост цен на квартиры в новостройках зафиксирован в Новой Москве — подорожание составило 106,6%.

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Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию
Экономист Беляев: КНДР может поставлять в Россию медицинскую продукцию
18 июня 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

КНДР может поставлять в Россию медицинскую продукцию. Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам специалиста, медицинские препараты КНДР качественные и эффективные.

«Там (в КНДР — ред.) развита специальная медицина. Для них она является традиционной, а для России — наоборот. Их медицинские препараты имеют довольно высокую эффективность. РФ еще не до конца освоила эту сферу, поэтому заинтересована в этой уникальной продукции», — пояснил Беляев в интервью NEWS.ru.

По словам аналитика, КНДР является центром дальнейшего развития всей экономики. В этом отношении, уверен эксперт, укрепление отношений России с Северной Кореей является очень логичным и эффективным решением.

Беляев также отметил, что КНДР — сильно развитая страна, в которой есть качественное производство в передовых отраслях.

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Фермерам Дмитровского округа передали 44 гектара земли
18 июня 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фермерское хозяйство «Свободный труд», расположенное в Дмитровском городском округе, получило земельный участок сельхозназначения площадью 44 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Земля предоставлена крестьянско-фермерскому хозяйству в аренду сроком на пять лет. Часть этого участка будет использоваться под выпас скота, часть — под посев кормовых культур», — рассказала глава регионального министерства Наталья Адигамова.
Фермерское хозяйство «Свободный труд» существует уже около 35 лет. Оно отмечено различными областными и федеральными наградами. Хозяйство специализируется на производстве молочной продукции и ведёт активную социально значимую деятельность — в частности, помогает нуждающимся продуктами.

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В Подмосковье упростили поиск места под нестационарную торговлю
18 июня 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Выбрать место под нестационарную торговлю в Московской области стало ещё удобнее благодаря сервису предпроверки, добавленному в услуги для бизнеса на региональном госпортале, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Для того, чтобы подать заявку на получение места под мобильную торговлю, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. Теперь к услуге подключён сервис предпроверки: если выбрана точка рядом с остановкой общественного транспорта, спортивной или детской площадкой, сервис укажет, что нужно выбрать другое место», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что новый сервис позволит снизить количество ошибок при заполнении заявок и, как следствие, уменьшится число отказов на предоставление места под торговлю.

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Стало известно, кому банк вернет украденные мошенниками деньги
Валишвили: банки обяжут возвращать похищенные суммы, но не во всех случаях
18 июня 2024, 08:01

Фото: istock / hank5

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявил, что банки обяжут возвращать похищенные суммы, но не во всех случаях, пишет «Прайм».
Изменения в закон «О национальной платежной системе» вступят с 25 июля. Они будут обязывать банки возвращать гражданам украденные мошенниками деньги.

Коснется это тех ситуаций, когда банк допускает перевод на счета из «черного списка» Центрального Банка РФ, не сообщает пользователю о подозрительной операции, а также не блокирует карту после заявления об ее утере. Помимо этого, банки обяжут закрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию.

По словам Валишвили, в случае перевода денег клиента банка на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет должен вернуть полную сумму перевода.

Ранее ЦБ России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». Банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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В Москве пропадают квартиры стоимостью до 10 млн рублей
17 июня 2024, 21:34

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

В мае текущего года в Москве сильно упало предложение квартир и апартаментов стоимостью до 10 миллионов рублей. Их стало меньше на 31,5% по сравнению с маем прошлого года. Такие данные приводят эксперты компании «Метриум».
Уточняется, что доля доступных вариантов на московском рынке недвижимости снизилась с 38,2% до 16,9%. При этом квартиры и апартаменты стоимостью до пяти миллионов рублей практически исчезли из продажи. А цены на столичные новостройки продолжают быстро расти.

«Соответственно, предложение квартир в доступном ценовом сегменте сократилось. Динамика предложения квартир в самой доступной ценовой нише показывает, что массовый сегмент постепенно вытесняется в Новую Москву и Московскую область, а в «старой» Москве начинают реализовывать проекты с классом не ниже «бизнеса», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в интервью «Известиям».

В мае 2024 года застройщики продавали в Москве 19,9 тыс. квартир и апартаментов. Из них всего 3,4 тыс. стоили до 10 млн рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом число квартир в новостройках Москвы стоимостью до 10 млн рублей сократилось на 61,8%.

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#новостройки
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Клинский производитель тентовых ангаров планирует увеличить выпуск продукции на 16%
17 июня 2024, 19:03

Фото: Istockphoto / beekeepx

Компания «Технология легких ограждающих конструкций» из Клина присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Предприятие рассчитывает увеличить выработку продукции на пилотном участке на 16%, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«ТехноЛОК» уже более 15 лет проектирует и строит тентовые быстровозводимые ангары под складские, сельскохозяйственные, производственные и спортивно-развлекательные комплексы.
«Пилотным потоком выбрали процесс производства металлоконструкции — поддерживающей системы. Руководство компании поставило задачу сократить время процесса как минимум на 15%, уменьшить незавершённое производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах на 16%. Сотрудники предприятия и эксперты Регионального центра компетенций Московской области проведут диагностику производственных процессов для дальнейших улучшений», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, сейчас к участию в нацпроекте уже привлечено свыше 270 компаний. Более 220 из них уже улучшили показатели эффективности работы.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать на портал или обратившись в РЦК Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов
17 июня 2024, 18:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объём поддержанного экспорта из Московской области в Узбекистан в 2023 году – I квартале года превысил 10,5 млн долларов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области компании региона заключили экспортные контракты с Узбекистаном на 8,8 млн долл. При этом в I квартале этого года объём поддержанного экспорта из Подмосковья в эту страну составил 1,77 млн долларов. Таким образом, суммарно с прошлого года поддержанный экспорт региона в Узбекистан составляет более 10,5 млн долларов», – сказала Зиновьева.
По её оценке, во многом столь показателя удалось достичь благодаря поддержке региона. Фонд помогает экспортёрам участвовать в отраслевых мероприятиях, где они знакомятся с потенциальными партнерами и часто подписывают с ними экспортные контакты.

Помимо этого, фонд оказывает и другие услуги бесплатно или на условиях софинансирования. Полный перечень мер поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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#московская область
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Bloomberg: Украина не достигла соглашения по реструктуризации $20 млрд долга
17 июня 2024, 17:24

Фото:istockphoto/wildpixel

Киевский режим не достиг соглашения по реструктуризации долга в двадцать миллиардов долларов. Об этом пишут журналисты Bloomberg.
Соглашение, позволяющее украинской стороне приостановить платежи после начала боевых действий, перестанет действовать как раз через полтора месяца.

Глава украинского Минфина Сергей Марченко отмечал, что переговоры продолжатся. Министр ждет, что кабмин придет к соглашению в начале августа. Экономика Украины оценивается Марченко как «хрупкое равновесие».

«Своевременная реструктуризация долга является важнейшей частью поддержки», – сказал Марченко.

При этом, если соглашение не будет достигнуто, Украину может ждать обвал экономики. Уточняется, что предложения украинского кабмина и держателей облигаций далеки друг от друга. У Киева впереди тяжкая борьба, чтобы в ближайшие несколько недель реструктуризировать долг.

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