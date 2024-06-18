В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты

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С начала текущего года в России средняя наценка на социально значимые продукты снизилась примерно на 6,11%. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова, отметив, что цены на данную категорию товаров продолжат снижаться до конца года.
«Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%. К категории социально значимых товаров относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса (хлеб, мука, крупы, макароны, а также некоторые категории молочных продуктов)», — рассказала Епифанова в интервью «Газете.Ru».
Она уточнила, что власти сделают всё, чтобы удерживать цены на социально значимые продукты на доступном для общего потребителя уровне.
По её словам, цены на сыр в 2023 году снизились на 6%, а на сырные продукты – на 18%. При этом цены на муку летом и дальше будут снижаться, однако прогноз на осень сделать сенатор затруднилась ввиду майских заморозков. Кроме того, Епифанова предположила, что подешевеет и гречка.
Также она считает, что можно ожидать снижения цен на овощи из-за падения стоимости оптовых поставок. При этом Епифанова указала на устойчивое снижение стоимости яиц, уточнив, что сейчас средняя оптовая цена за десяток куриных яиц составляет порядка 90 рублей за десяток, тогда как в прошлом году эта цифра была 97,5 рублей за десяток.
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