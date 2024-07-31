Главный сырный фестиваль под Истрой соберёт 280 фермеров со всей России

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
280 участников со всей России представят фермерскую продукцию на традиционном сырном фестивале, который откроется под Истрой 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Большинство участников – из Подмосковья, всего их будет 97. Регион занимает устойчивую лидирующую позицию в России по производству сыра. На фестивале можно будет отведать и купить десятки различных видов сыров, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое», – говорится в сообщении.Адрес проведения мероприятия фестиваля: Истра, деревня Дубровское. Вход на мероприятие будет свободным.
Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская