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Фермеры Подмосковья получили с начала года более 680 га земли

25 апреля 2024, 16:27
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Свыше 680 гектаров земель сельскохозяйственного назначения получили в текущем году 16 фермерских хозяйств Подмосковья, участвующих в государственной программе по поддержке сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.


«В рамках государственной программы земля фермерским хозяйствам предоставляется в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Так, с начала года в 16 городских округах региона мы передали в аренду 25 земельных участков, находящихся в муниципальной и областной собственности», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что передача земли фермерам нацелена как на поддержку агропромышленного комплекса, так и на вовлечение участков в сельхозоборот.

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#сельское хозяйство
#фермерские хозяйства
#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
В Подмосковье запустят 16 крупных инвестиционных проектов в агропроме
25 апреля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

16 крупных инвестиционных проектов в агропромышленной сфере планируется реализовать в Московской области в текущем году, они касаются строительства, а также модернизации и реконструкции различных производств, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 19 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе появится около полутора тысяч новых рабочих мест, будут увеличены производственные мощности и сделан новый шаг на пути к импортозамещению», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Министр добавил, что из 16 масштабных инвестиционных проектов с начала года в эксплуатацию ввели уже три их них — в городских округах Луховицы, Солнечногорск и Истра.

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#экономика
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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Подмосковные экспортеры стали участниками бизнес-миссии в Беларуси
25 апреля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные предприниматели участвуют в бизнес-миссии в Республике Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В многоотраслевой бизнес-миссии принимают участие 25 компаний-закупщиков из Республики Беларусь и 6 компаний из Подмосковья.

«Московскую область представляют производитель сухих бульонов «Диннер Сервис» из Красногорска, производитель защитных гофрированных чехлов для амортизаторов «МР Универсал» из г.ородского округа Сергиево-Посадский, производитель лиофилизированных продуктов и рационов «НПП «ЛИО-ПРОДУКТ» из Наро-Фоминска, производитель фармацевтической продукции «Эколаб» из Электростали, подольский производитель продуктов из рыбы «ФРЕГАТ» и производитель продуктов из лосося и форели «Доктор Элис» из Дмитрова», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что поездка предпринимателей была организована при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области

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#белоруссия
#подмосковье
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Путин сообщил об отсутствии пересмотра приватизации
25 апреля 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что пересмотра приватизации нет, а изъятие ряда предприятий производится исключительно при ущербе безопасности страны. Об этом он заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что за последнее время правоохранительные органы возбудили несколько дел по возврату активов в госсобственность.

По словам Путина, в данном случае речь идёт не о приватизации, а о случаях, когда действия предприятия угрожают безопасности и национальным интересам России.

Также в ходе съезда глава государства отметил, что безработица в России по последним данным не превышает 3%.

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#владимир путин
#приватизация
#предприятия
#россия
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Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки
25 апреля 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Об этом Силуанов сообщил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний. Отмечается, что в следующем месяце российское финансовое ведомство намерено обсудить с представителями бизнеса конкретные предложения по налоговой системе.

Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.

Напомним, в марте глава российского государства Владимир Путин призвал создать такую систему налогообложения в России, которая будет стабильна минимум до 2030 года.

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#владимир путин
#рф
#экономика
#налоги
#антон силуанов
#бизнес
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В правительстве РФ обсуждают отмену курсовой ренты при экспорте угля
«Ъ»: правительство России обсуждает отмену экспортной пошлины на уголь
25 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Indigo Division

Правительство РФ обсуждает меры поддержки угледобывающей отрасли, в том числе, отмену курсовых пошлин на уголь из-за убытков при экспорте топлива, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что правительство может отменить ренту уже с 1 мая текущего года, однако отмена может стать временной мерой. Как считают аналитики, это существенно не изменит ситуацию в угольной отрасли, которой грозит сокращение добычи. В особенности, один из главных угледобывающих регионов страны — Кемеровская область — уже сократил объемы добычи угля на два процентных пункта с начала 2024 года.

Данная мера может быть введена на фоне снижения мировых цен на топливо одновременно с ростом тарифов на полувагоны, перевозку и перевалку грузов в портах.

В настоящее время экспортеры дополнительно платят 4-7 процентов в зависимости от курса рубля, но при менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой.

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#промышленность
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В США предупредили о риске для доллара из-за конфискации российских активов
Bloomberg заявил о риске дедолларизации из-за конфискации активов России США
25 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/Lazy_Bear

Экономисты рассказали, что существует риск дедолларизации из-за возможной конфискации российских активов в США. Об этом сообщает Bloomberg.
Сотрудник Корнелльского университета, ранее работавший в Международном валютном фонде, Эсвар Прасад заявил, что Вашингтон стремится превратить американскую валюту в оружие посредством захвата долларовых резервов. Прасад утверждает, что данный фактор заставит соперников США задуматься о дедолларизации.

Аналитики JPMorgan выразили мнение, что дедолларизацию ускорит Китай. Они напомнили, что в настоящее время порядка 70% платежей в процессе международной торговли Пекина производятся в долларах.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов Российской Федерации. Отмечается, что документ допускает передачу средств Украине на восстановление государства.

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#оружие
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#мид
#рф
#активы
#доллар
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Шкалу НДФЛ могут расширить на несколько ступеней
АКРА: шкалу НДФЛ могут расширить до 3-5 ступеней
25 апреля 2024, 01:40

Фото: istock / mapo

Шкалу НДФЛ в рамках готовящейся налоговой реформы в Российской Федерации могут разрешить до 3-5ступеней со средним шагом по ставке в 2-3 процентных пункта. Об этом свидетельствует исследование АКРА «Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ», сообщает РИА Новости.
«В 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России: скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на относительно более обеспеченных граждан», – сказано в документе.
Отмечается, что об этом в послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Авторы обращают внимание, что параметры налоговой реформы все еще обсуждают и окончательных решений еще не принималось.

Кроме того, аналитики АКРА проверили параметры шкалы НДФЛ в разных государствах и пришли к выводу, что в странах с прогрессивной шкалой, где ставка налога зависит от величины полученного дохода, в основном всего действует шкала с пятью ступенями. При этом средний шаг шкал составляет 5 п.п.

Ранее сообщалось, что ЕС угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#исследование
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#рф
#налоги
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Стал известен прожиточный минимум пенсионера в РФ
Экономист Швец: прожиточный минимум российского пенсионера удвоился за 10 лет
24 апреля 2024, 16:23

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2024 году составляет 13 290 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист заявила, что за последние 10 лет показатель увеличился на 6892 рубля. Она отметила, что фактический размер пенсии рассчитывается по формуле, которая учитывает заработанные пенсионные баллы, а также фиксированную часть — 8134,88 рубля в 2024 году. В зависимости от количества баллов пенсия может оказаться как выше, так и ниже прожиточного минимума. Если начисленная пенсия окажется ниже 13 290 рублей, тогда пенсионеру будут доплачивать до прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что информация о накопленных баллах хранится в Социальном фонде России на лицевых счетах. Россияне могут получить по нему выписку, чтобы узнать количество баллов. Это можно сделать через портал Госуслуг или на сайте СФР.

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#пенсия
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Минфин хочет ограничить права иностранного владельца Альфа-банка
Минфин требует ограничить права владельца Альфа-банка с Кипра
24 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Balate Dorin

Министерство финансов РФ обратилось в арбитражный суд, требуя ограничить права владельцев Альфа-банка, пишет РБК.
По данным издания, в случае, если иск примут, то организация сможет передислоцироваться в Россию на фоне санкций Запада.

Помимо этого, требование распространяется и на иностранных владельцев «АльфаСтрахования» — Alfastrakhovanie Holdings Limited.

Компания ABH Financial Limited, зарегистрированная на Кипре, обладает правами на Альфа-банк.

Как отметили в агентстве, действия иностранных владельцев препятствуют работе «Альфа-банка», считающегося значимой кредитной организацией.
Раннее против Альфа-Банка возбудили новое дело по признакам нарушения закона о рекламе. Причиной стала аудиореклама на радио, компании грозит крупный штраф.

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#минфин
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