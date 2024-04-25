Фермеры Подмосковья получили с начала года более 680 га земли

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 680 гектаров земель сельскохозяйственного назначения получили в текущем году 16 фермерских хозяйств Подмосковья, участвующих в государственной программе по поддержке сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«В рамках государственной программы земля фермерским хозяйствам предоставляется в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Так, с начала года в 16 городских округах региона мы передали в аренду 25 земельных участков, находящихся в муниципальной и областной собственности», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Она добавила, что передача земли фермерам нацелена как на поддержку агропромышленного комплекса, так и на вовлечение участков в сельхозоборот.
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