Подмосковные экспортеры стали участниками бизнес-миссии в Беларуси

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковные предприниматели участвуют в бизнес-миссии в Республике Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В многоотраслевой бизнес-миссии принимают участие 25 компаний-закупщиков из Республики Беларусь и 6 компаний из Подмосковья.
«Московскую область представляют производитель сухих бульонов «Диннер Сервис» из Красногорска, производитель защитных гофрированных чехлов для амортизаторов «МР Универсал» из г.ородского округа Сергиево-Посадский, производитель лиофилизированных продуктов и рационов «НПП «ЛИО-ПРОДУКТ» из Наро-Фоминска, производитель фармацевтической продукции «Эколаб» из Электростали, подольский производитель продуктов из рыбы «ФРЕГАТ» и производитель продуктов из лосося и форели «Доктор Элис» из Дмитрова», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что поездка предпринимателей была организована при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области
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Мира Полтева