В Подмосковье запустят 16 крупных инвестиционных проектов в агропроме

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
16 крупных инвестиционных проектов в агропромышленной сфере планируется реализовать в Московской области в текущем году, они касаются строительства, а также модернизации и реконструкции различных производств, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 19 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе появится около полутора тысяч новых рабочих мест, будут увеличены производственные мощности и сделан новый шаг на пути к импортозамещению», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.Министр добавил, что из 16 масштабных инвестиционных проектов с начала года в эксплуатацию ввели уже три их них — в городских округах Луховицы, Солнечногорск и Истра.
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