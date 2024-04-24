В Московской области вырос объём производства молочной продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём производства некоторых категорий молочной продукции в Московской области показал значительный рост в текущем году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая выручка производства молочной продукции с начала 2024 года составила более 35,2 миллиардов рублей. Это на 27,9% больше, чем за тот же период в минувшем году», — отметил глава подмосковного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.Самый значительный рост выпускаемых объёмов зафиксирован в производстве сливочного масла: увеличение составило 85%. Производство сыра увеличилось на 28%, мороженого — на 20%, маргарина и йогуртов — на 19%, кисломолочной продукции — на 14%, сухих детских смесей и сухого молока — на 6%.
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