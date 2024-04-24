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В Московской области вырос объём производства молочной продукции

24 апреля 2024, 14:05
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Объём производства некоторых категорий молочной продукции в Московской области показал значительный рост в текущем году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.


«Общая выручка производства молочной продукции с начала 2024 года составила более 35,2 миллиардов рублей. Это на 27,9% больше, чем за тот же период в минувшем году», — отметил глава подмосковного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Самый значительный рост выпускаемых объёмов зафиксирован в производстве сливочного масла: увеличение составило 85%. Производство сыра увеличилось на 28%, мороженого — на 20%, маргарина и йогуртов — на 19%, кисломолочной продукции — на 14%, сухих детских смесей и сухого молока — на 6%.

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#минсельхозпрод мо
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#московская область
Из Дубны в Бангладеш поставят оборудование для АЭС
24 апреля 2024, 14:02

Фото: Istockphoto / Wlad74

Дубненский завод «Тензор» выпустил системы контроля и управления противопожарной защитой для строящейся в Бангладеш атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Поставить оборудование предприятие должно в феврале 2025 года. После этого первый и второй энергоблоки атомной станции «Руппур» смогут перейти на этап ввода в эксплуатацию и испытаний.
«Учитывая большой объём и сжатые сроки работ, коллектив приборного завода приступил к выполнению заказа одновременно с подписанием договора. У нас накоплен большой опыт, налажены цепочки по закупке материалов. В кадровый состав влились новые сотрудники. Всё это позволяет утверждать, что мы выполним свои обязательства качественно и без задержек», – заявил заместитель коммерческого директора ПАО «Тензор» Дмитрий Золин
По данным министерства, сумма контракта составила 421 млн рублей.

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#оборудование
#экспорт
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Предпринимателей Подмосковья приглашают принять участие в бизнес-миссии в Монголии
24 апреля 2024, 13:37

Фото: iStock/Avinasha Laxmana

Многоотраслевая бизнес-миссия будет проводиться в столице Монголии городе Улан-Батор с 28 по 30 мая, для участия в ней Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области приглашает подмосковные компании, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, которые планируют экспортировать свои товары в Монголию. В ходе бизнес-миссии они смогут презентовать свою продукцию потенциальным покупателям и принять участие в деловых встречах», — отмечается в сообщении.
Для участников бизнес-миссии фонд арендует площади для делового мероприятия, подберёт потенциальных клиентов и обеспечит техническое сопровождение переговоров. Компаниям нужно будет оплатить только командировочные и транспортные расходы.

Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 13 мая онлайн — по ссылке.

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#мининвест мо
#экспорт
#экономика
#мсп
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Компании из Подмосковья представили свою продукцию в Китае
24 апреля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Три компании из Московской области представили свою продукцию на 36-й Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в Шанхае, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«На стенде Московской области на выставке была представлена продукция компании «Никатор» из городского округа Серпухов, выпускающей гранулы для производства изделий из пластика, фирмы «ПолимерКомпани» из городского округа Щёлково, производящей высококачественные листовые полимеры, а также компании «ТПК «Зедекс» из Щёлкова, производящей различные композитные материалы и полимеры», — отмечается в сообщении.
Chinaplas является крупнейшей отраслевой выставкой пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии. Она проводится каждый год. Подмосковные компании стали её участниками благодаря поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области.

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#экономика
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#пластик
#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
#китай
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Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
24 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/Torsten Asmus

Люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом сообщают «Ведомости».
Депозитарий предупредил, что риски для активов растут. В заявлении Clearstream также упоминается о важности соблюдения всех применяемых санкций.

Отмечается, что процедура выкупа замороженных активов началась 25 марта текущего года и продлится до 1 сентября. В марте 2022 года в России был издан указ №95, по которому на специальные счета С перевели и заблокировали активы, которые хранились на счетах иностранных депозитариев в РФ.

Примечательно, что финансовые организации и фонды из США, Европейского союза и Великобритании намерены принять участие в выкупе.

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#экономика
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Стартовал приём заявок от молодых подмосковных учёных на социальную ипотеку
24 апреля 2024, 11:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Подмосковье начали принимать заявки на получение социальной ипотеки для молодых учёных и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году будут отобраны 60 получателей поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для Московской области программа «Социальная ипотека» – способ обеспечить ценных специалистов и учёных комфортным и доступным жильём. В результате отбора обладателями сертификатов соципотеки в этом году станут 57 человек – 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов. Всего за восемь лет работы программы поддержку получили более 700 человек», – отметила Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, участник программы «Социальная ипотека» платит только проценты по кредиту, а основной долг выплачивает правительство региона. Условий получения поддержки – возраст до 35 лет, возможность получения ипотечного жилищного кредита и непрерывный стаж работы не менее года в подмосковных организациях.

Все условия участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте.

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#московская область
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На новой трикотажной фабрике в Подольске создали более 100 рабочих мест
24 апреля 2024, 11:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фабрика по производству трикотажного полотна для матрасов открылась на площадке индустриального парка «Валищево» в городском округе Подольск, на предприятии создано более 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Производство запустила компания «Фортекс & Ко». На новом предприятии создано уже более ста рабочих мест, а до конца года это число возрастет до 120», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в новое производство составили 800 миллионов рублей, при этом 400 миллионов из них компания «Фортекс & Ко» получила как льготный заём в Фонде развития промышленности РФ по программе «Проекты развития». Выделенные фондом средства были направлены на покупку линии по выпуску нетканых полотен, сушильно-ширильной машины и кругловязальных машин.

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#мининвест мо
#экономика
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Инфляция, повышение зарплат: Минэкономики раскрыло сценарий грядущей трехлетки в России
Минэкономики описало сценарий грядущей трехлетки в России
24 апреля 2024, 05:57

Фото: istock / Max Zolotukhin

Министерство экономического развития РФ 23 апреля представило правительству вариант сценариев и основных показателей прогноза социально-экономического развития до 2027 года. На основе прогноза будут сформированы параметры федерального бюджета на три года. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Фактически, сценарий является целевым, он опирается на экономическую модель, которая описана в поручениях правительству по результатам послания президента России Владимира Путина. По предположению сценария, опора на внутренний спрос, который поддерживается социальными расходами и ростом зарплат, а также вливаниями бюджета и частными вложениями в его удовлетворение, принесет ожидаемые результаты.

В прогнозе рост ВВП в 2024 году, замедлится до 2,8%, и следующие несколько лет будет держаться на уровне 2,3–2,4%. Это выше показателей, на которые способна российская экономика без адаптации и стимулирующих действий.

Спрос в прогнозе Минэкономики также разгонит инфляцию — по результатам 2024 года до 5,1%, что выше ожиданий Банка России в 4–4,5%.

В 2024 году доходы населения вырастут на 5,3% в реальном выражении. Основой станут зарплаты, которые по прогнозу повысятся на 6,5% в реальном выражении (против 7,8% в 2023 году).

Отмечается, что все больше предприятий планируют повышать зарплаты, которые превысят рост производительности труда.

«В 2021 году такое «неправильное» соотношение прогнозов изменения зарплат и производительности труда складывалось только у 7% промпредприятий, по первым двум «замерам» 2024 года опережающий рост зарплат вынужден планировать уже 21% предприятий», — заявил Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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#зарплаты
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#доходы
#рф
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Канада разрешила делать Airbus из российского титана, несмотря на санкции
Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан в обход санкций
24 апреля 2024, 01:42

Фото: istock / Artyom_Anikeev

Правительство Канады позволило компании Airbus закупать российский титан в обход введенных санкций. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на заявление компании.
Заводы Airbus находятся, в том числе в Канаде, и запрет на использование титана из РФ мог бы серьезно повлиять на производство в стране.

Как заявил представитель компании, Airbus осведомлён о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении российского производителя титана ВСМПО. При этом компания получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями.

Ранее замминистра энергетики Соединенных Штатов Джеффри Пайетт заявил, что США продолжат вводить санкции против российского энергосектора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заводы
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Срок заключения договора на ветеринарные услуги в Подмосковье сократили до двух дней
23 апреля 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области запустили онлайн-сервис «Заключение договоров на оказание услуг в области ветеринарии». Это сократило срок заключения такого договора всего до двух дней, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Несколько лет Минсельхозпрод региона активно занимается цифровизацией услуг, в том числе в сфере ветеринарии. Это позволяет повысить оперативность работы и сократить время наполучение и обработку заявлений. Так, время заключения договора на оказание ветеринарных услуг сократилось с 15 до двух рабочих дней», – пояснил Мурашов.
Как пояснили в министерстве, на региональном портале госуслуг можно заключить следующие договоры с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Подмосковья: на оказание ветеринарных услуг, на утилизацию биоотходов, на ветеринарное сопровождение ярмарки, на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации, на лабораторные услуги, а также договор оказания услуг (гашение).

Услуга предоставляется бесплатно. Обратиться за ней могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

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#минсельхозпрод мо
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#московская область
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