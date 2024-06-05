Фермеры Польши блокировали еще один КПП на границе с Украиной

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Еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной заблокирован польскими фермерами. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
«Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной», – сказано в сообщении.
Уточняется, что люди в сигнальных жилетах с польскими флагами перекрыли дорогу колонне грузовиков.
По сообщению погранслужбы Украины, фермерами заблокирован КПП «Рава-Русская – Гребенное», расположенный на украинско-польской границе.
Фермерские протесты начались в феврале. Протестующие перекрывают подъезды и дороги к пропускным пунктам на границе с Украиной.
Аграрии требуют прекратить ввоз в Польшу украинской сельхозпродукции, а также отказаться от экологического плана Евросоюза под названием «Зеленый курс», предполагающий достичь к 2050 году нулевых выбросов в атмосферу.
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Никита Кротов