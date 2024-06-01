Польша подняла в воздух авиацию на перехват самолетов РФ

Фото: istockphoto/yucelyilmaz
Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации. Соответствующая информация размещена на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.
Инцидент произошёл минувшим утром.
В опубликованном заявлении говорится, что командование ВС Польши после обнаружения активности российских самолетов, подняло в воздух истребители. Вскоре самолеты вернулись на землю. Нарушения границ допущено не было.
Ранее уже происходили подобные инциденты, однако в Минобороны РФ заявили, что Россия соблюдает международные правила использования воздушного пространства и не допускает нарушения границ.
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В опубликованном заявлении говорится, что командование ВС Польши после обнаружения активности российских самолетов, подняло в воздух истребители. Вскоре самолеты вернулись на землю. Нарушения границ допущено не было.
Ранее уже происходили подобные инциденты, однако в Минобороны РФ заявили, что Россия соблюдает международные правила использования воздушного пространства и не допускает нарушения границ.
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Анастасия Хохлова