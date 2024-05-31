Польша обвинила Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации

Фото: iStock/ffikretow
Министерство цифровых технологий Польши подозревает Россию в причастности к появлению в информационной ленте госагентства РАР недостоверной информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину.
Ранее польское информагентство РАР дважды публиковало и аннулировало сообщение о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Отмечалось, что под отправку на Украину попадут 200 тысяч поляков. Спустя несколько минут издание уточнило, что информация является фейковой.
Ведомство сообщило, что считает Россию причастной к совершению этой кибератаки, в результате которой на сайте появилась недостоверная информация.
Читайте также:
В Польше появилась информация о частичной мобилизации граждан
Польша обвиняет Россию в «организованном нападении» на Европу мигрантами
Польша разрешила применять поставляемое Украине оружие для ударов по России
Анастасия Чинкова