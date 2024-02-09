В Подмосковье будут производить соусы и масла из трюфеля

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
Подмосковье вместе с Сербией представило соусы «Славянский трюфель» на ежегодной международной выставке «Продэкспо». Совместное производство запустили «Экорегион» из Красногорска и сербская компания Damar Tartufi, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Добывается трюфель в Сербии, а перерабатывается на подмосковном предприятии.
Купить трюфельные соусы и масла жители Подмосковья смогут в ближайшем сетевом магазине.
«Бытует такое мнение, что трюфель дорогой продукт. Действительно, есть сложности при «охоте» за трюфелями, особенно белыми. Но совместно с братьями-сербами мы создаем продукт с патриотическим названием «Славянский трюфель», который станет народной линейкой, то есть будет доступен для всех. Трюфель прекрасно сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым. Вот мы совместители российское тыквенное масло и сербский трюфель», – рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.
Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.
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«Экорегион» производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост производства растительных масел и задают темп. Продукты из трюфеля достойны высокой оценки. Уже на следующей неделе «Славянский трюфель» можно будет попробовать в Объединённых Арабских Эмиратах. Коллеги заключили соглашение, и первая партия отправится в Дубай», – отметил Мурашов.
«Бытует такое мнение, что трюфель дорогой продукт. Действительно, есть сложности при «охоте» за трюфелями, особенно белыми. Но совместно с братьями-сербами мы создаем продукт с патриотическим названием «Славянский трюфель», который станет народной линейкой, то есть будет доступен для всех. Трюфель прекрасно сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым. Вот мы совместители российское тыквенное масло и сербский трюфель», – рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.
Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.
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Лора Луганская