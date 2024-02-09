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В Подмосковье будут производить соусы и масла из трюфеля

09 февраля 2024, 23:03
Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Подмосковье вместе с Сербией представило соусы «Славянский трюфель» на ежегодной международной выставке «Продэкспо». Совместное производство запустили «Экорегион» из Красногорска и сербская компания Damar Tartufi, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Добывается трюфель в Сербии, а перерабатывается на подмосковном предприятии.
«Экорегион» производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост производства растительных масел и задают темп. Продукты из трюфеля достойны высокой оценки. Уже на следующей неделе «Славянский трюфель» можно будет попробовать в Объединённых Арабских Эмиратах. Коллеги заключили соглашение, и первая партия отправится в Дубай», – отметил Мурашов.

Купить трюфельные соусы и масла жители Подмосковья смогут в ближайшем сетевом магазине.

«Бытует такое мнение, что трюфель дорогой продукт. Действительно, есть сложности при «охоте» за трюфелями, особенно белыми. Но совместно с братьями-сербами мы создаем продукт с патриотическим названием «Славянский трюфель», который станет народной линейкой, то есть будет доступен для всех. Трюфель прекрасно сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым. Вот мы совместители российское тыквенное масло и сербский трюфель», – рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.

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Подмосковную компанию наградили в трёх номинациях на выставке «Продэкспо»
09 февраля 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Тамаки» приняла участие в ежегодной международной выставке «Продэкспо 2024». Экспертное жюри оценило качество продукции компании и присудила награды сразу в нескольких номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Золото в номинации «Инновационный продукт» получил бургерный соус Tamaki с огурцом. В номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты наградили салат Хияше Вакаме Tamaki Pro. А по результатам конкурса «Выбор сетей», в которой победителя определяли представители розничных сетей, победителем стал сырный соус компании», – говорится в сообщении.
На стенде компании прошли мастер-классы от бренд-шефа по эффектной подаче блюд и дегустации новинок соусной линейки. Были проведены розыгрыши фирменной продукции.

Выставка прошла в московском Экспоцентре, собрав более 2,5 тысяч производителей продуктов, напитков и сырья.

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#мининвест мо
#продукты
#выставка
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга нацпроекта «Производительность труда»
09 февраля 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область заняла второе место промежуточного рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год. Всего в группу лидеров попали 23 региона, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Регион активно привлекает предприятия к участию в национальном проекте. Сегодня в нём задействованы уже 236 предприятий. Многие реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения. Другие только приступают к работе по повышению производительности», – пояснила Зиновьева.
Рейтинг составили Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».

Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивали также обучение работников, объём льготного кредитования, исполнительскую и кассовую дисциплину региональных команд.

Помимо этого, на рейтинг влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.

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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
На 7,5% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля
09 февраля 2024, 19:07

Фото: iStock/Fascinadora

Индексация социальных пенсий может составить 7,5% в этом году. Об этом следует из проекта постановления правительства, который разработал Минтруд РФ.
В пресс-службе министерства труда и соцзащиты отметили, что в текущем году с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий в размере 7,5%. Этот процент был утверждён правительством с учётом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.

Индексация соцвыплат позволит повысить размер государственных выплат для 4,1 миллиона человек. В федеральном бюджете в этом году предусмотрена сумма в размере 37,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что индексация коснётся получателей социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения.

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#пенсии
#индексация
#выплаты
#минтруд
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Центробанк возобновил засекречивание банковских отчётов
«Ъ»: ЦБ РФ вернулся к засекречиванию отчётов банков
09 февраля 2024, 18:53

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России возобновил практику засекречивания банковской отчётности спустя полгода после её отмены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что после введения меры стала невозможной оценка объёмов инвестиций в капиталы дочерних и зависимых обществ, а также остатков средств на счетах, где показаны требования к нерезидентам, в том числе и заблокированным.

Секретность сохраняется в части данных по 101-й форме банковских балансов. Эксперты убеждены, что она стала очень неудобной для проведения анализа, её информативность ограничена, а новые итерации не анонсируются.

В Центробанке официально не анонсировали пересмотр формата, а данные исчезают автоматически, без обновлений. В регуляторе сообщили, что это техническая правка, а такие меры будут действительны как минимум до конца этого года.

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#меры
#экономика
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Стало известно, как интервью Путина повлияло на рубль
09 февраля 2024, 17:04

Фото: istockphoto.com/prim91

Инвестстратег Бахтин: Интервью незначительно повлияло на курс валюты
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил о незначительном влиянии интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным на курс рубля.

«Если влияние интервью на курс рубля и было, то совсем незначительным. Так, динамика рубля сейчас почти полностью завязана на торговых потоках, ценах на сырьё и регуляторных механизмах. После ухода нерезидентов геополитический аспект стал заметно слабее влиять на рублевые активы», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Важно и то, по его словам, что в интервью экономические проблемы были затронуты мало.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада.

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#рубль
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Ступинский завод бытовой химии расширил производство
09 февраля 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Ступинский химический завод завершил работы по расширению и ввёл в эксплуатацию ещё три производственные линии — по выпуску гигиенической продукции, косметических средств и линию нанесения этикеток, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства Ступинского химического завода составили 586 млн рублей. Благодаря реализации этого инвестиционного проекта общий объём выпуска готовой продукции на предприятии вырос до 175 млн единиц готовой продукции в год», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что расширение производства позволило открыть на заводе ещё более 30 вакансий, доступных для жителей округа.

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#екатерина зиновьева
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Свыше 180 производителей Подмосковья приняли участие в выставке «Продэкспо»
09 февраля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 180 производителей Подмосковья приняли участие на международной продовольственной выставке. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка проходила с 5 по ​9 февраля в Москве.

«Сегодня с коллегами посетили выставку. Безусловно очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров, но нельзя не отметить малые и средние производственные предприятия, которые также представляют свой продукт на площадке такого уровня. Такие мероприятия дают возможность участникам заключать договоры и соглашения с торговыми сетями, ресторанами, а также поставлять свой продукт в соседние регионы и за рубеж», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

​Кроме этого, в общей сложности ​участниками выставки около 40 стран, которые представляли широкий спектр ​товаров.

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В Ступине построят завод по производству майонезов и соусов
09 февраля 2024, 16:45

Фото: iStock/Stockah

Импортозамещающее производство соусов и майонезов создадут в городском округе Ступино, разрешение на строительство завода компании «ПК «Печагин» выдало Главное управление государственного строительного надзора, сообщает пресс-служба ведомства.
«Площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит существенно расширить ассортимент продукции и увеличить объемы производства в два с половиной раза», — отмечается в сообщении.
При открытии на заводе будет создано 55 вакансий, в дальнейшем штат планируется расширить до 100 человек, а потом и до 200.

Запустить новые завод планируется в будущем году. Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы.

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#производство
#строительство
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#экономика
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В Истре открыли цех по переработке рыбы
09 февраля 2024, 15:27

Фото: Светлана Борщева

Современный рыбоперерабатывающий цех полного цикла открыла компания «Мансуровское карьероуправление» в городском округе Истра, передаёт корреспондент Светлана Борщева.
Первоначально компания занималась производством щебня и песка, но потом расширила свою деятельность за счёт выращивания рыбы в выработанных карьерах. В новом цехе идёт переработка как рыбы, выращенной на предприятии, так и покупной.

«На базе цеха осуществляется разделка рыбы, холодное и горячее копчение, соление, вяление и консервирование», — отмечается в сообщении.
Компанию поздравил с открытием цеха Заместитель главы администрации Истры Станислав Таловеров.

«Ваш многолетний опыт по разведению аквакультуры точно окажет позитивное влияние на городской округ и страну в целом. Разводите рыбу, уже вырастили сто тонн и успешно реализовали в пяти магазинах. Ждём в сетевых на прилавках, в ресторанах», — сказал Таловеров.

Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Благодаря открытию цеха в округе появилось дополнительно 38 рабочих мест.

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