Подмосковье удержало лидерство по производству сыра в России

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область вновь заняла первое место по производству сыра в стране, лидерские позиции регион удерживает третий год подряд за счёт постоянного наращивания объёмов выпуска продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Московская область продолжает удерживать первое место в стране по производству сыра, наращивая объемы и увеличивая отрыв. (…) В декабре минувшего года в регионе было произведено более 36% от общего объема сыра, произведённого в Центральном федеральном округе, и более 19% от общероссийского объема», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.Мурашов отметил, что заслуга в этом достижении принадлежит агропроизводителям, при этом, со своей стороны, власти региона реализуют различные меры поддержки для предприятий агропромышленного комплекса, которые также позитивно сказываются на результатах.
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