Фермерскому хозяйству в Воскресенске передали 18 га земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Два земельных участка на территории округа Воскресенск общей площадью 18 гектаров предоставило в аренду фермерскому хозяйству министерство имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Фермер Оксана Куделькина зарегистрировала своё крестьянское хозяйство в июле текущего года.
Отмечается, что на одном из полученных в аренду участков она планирует создать работающую круглый год ягодно-грибную ферму и выращивать там шампиньоны и клубнику, а на втором организовать мини-сыроварню с комплексом для сельскохозяйственного туризма.
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«Приняла для себя решение попробовать себя в фермерском деле. В настоящее время занимаюсь организационными вопросами», — рассказала Оксана Куделькина.
Отмечается, что на одном из полученных в аренду участков она планирует создать работающую круглый год ягодно-грибную ферму и выращивать там шампиньоны и клубнику, а на втором организовать мини-сыроварню с комплексом для сельскохозяйственного туризма.
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Лев Каштанов