Финал всероссийского конкурса наставнических практик проведут в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В России проводится конкурс «Лучшие практики наставничества», финал состоится в мастерской управления «Сенеж» образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске 28 ноября в рамках форума «Производительность труда и наставничество», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Конкурс «Лучшие практики наставничества» уже в шестой раз проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». (…) Форум станет площадкой для подведения итогов работы конкурса и обсуждения развития системы наставничества», — цитируются в сообщении слова замглавы Минэкономразвития РФ Мурата Керефова.Конкурс проводится в пяти номинациях, в числе которых работа с молодёжью, наставничество в сфере гостеприимства и цифровизация производства. Подробнее о конкурсе можно прочесть по ссылке.
Зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что конкурс является отличным стимулом для специалистов, обучившихся бережливому производству, передавать свои знания и опыт коллегам.
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