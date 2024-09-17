Жители Подмосковья получили первые уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

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В Подмосковье начались рассылки уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год.
Оплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года. Это первый случай, когда в России взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по вкладам.
Уведомления, размещенные в личных кабинетах налогоплательщиков на портале ФНС, содержат информацию о банках, где открыты вклады, суммах начисленных процентов и суммах налога к уплате. При расчете налога с полной суммы процентного дохода вычитается необлагаемый налогом доход в размере 150 тысяч рублей. Оставшаяся сумма облагается по ставке 13% или 15% (повышенная ставка применяется к гражданам с доходами более 5 миллионов рублей в год).
Налог на доходы от вкладов был введен в России в 2021 году, однако его уплата была отложена до 2024 года. Первые платежи будут касаться доходов, полученных в прошлом году на банковских счетах и депозитах, превышающих необлагаемую базу. Оплата налога должна быть произведена до 1 декабря 2024 года, что совпадает со сроками уплаты налога на имущество и транспортного налога.
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Уведомления, размещенные в личных кабинетах налогоплательщиков на портале ФНС, содержат информацию о банках, где открыты вклады, суммах начисленных процентов и суммах налога к уплате. При расчете налога с полной суммы процентного дохода вычитается необлагаемый налогом доход в размере 150 тысяч рублей. Оставшаяся сумма облагается по ставке 13% или 15% (повышенная ставка применяется к гражданам с доходами более 5 миллионов рублей в год).
Налог на доходы от вкладов был введен в России в 2021 году, однако его уплата была отложена до 2024 года. Первые платежи будут касаться доходов, полученных в прошлом году на банковских счетах и депозитах, превышающих необлагаемую базу. Оплата налога должна быть произведена до 1 декабря 2024 года, что совпадает со сроками уплаты налога на имущество и транспортного налога.
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Елена Перлова