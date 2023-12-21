Фестиваль-ярмарка «Сделано в Россия» пройдет в Китае в канун китайского нового года

В Китае пройдет масштабный фестиваль-ярмарка «Сделано в Россия» в канун китайского нового года. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Фестиваль пройдет с с 27 января по 4 февраля 2024 года в китайской провинции Ляонин. На нем будут представлены свыше 1000 российских товаров, а также желающие смогут принять участие в насыщенной спортивно-культурной программе.
Кроме этого, помимо ярмарки у китайских потребителей будет возможность купить российскую продукцию на электронных торговых площадках Китая.
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«На ярмарке можно будет попробовать продукты, которые очень любят в России. Это и сладости, и свежие морепродукты, и разнообразные напитки, и молочная и другая продукция, которая, мы уверены, не только займет достойное место на праздничном новогоднем столе, но и покорит сердца китайских потребителей. Важное достоинство российской продукции — её органическое происхождение и высокое качество», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
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Мира Полтева