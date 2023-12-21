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Фестиваль-ярмарка «Сделано в Россия» пройдет в Китае в канун китайского нового года

21 декабря 2023, 14:38
В Китае пройдет масштабный фестиваль-ярмарка «Сделано в Россия» в канун китайского нового года. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Фестиваль пройдет с с 27 января по 4 февраля 2024 года в китайской провинции Ляонин. На нем будут представлены свыше 1000 российских товаров, а также желающие смогут принять участие в насыщенной спортивно-культурной программе.

«На ярмарке можно будет попробовать продукты, которые очень любят в России. Это и сладости, и свежие морепродукты, и разнообразные напитки, и молочная и другая продукция, которая, мы уверены, не только займет достойное место на праздничном новогоднем столе, но и покорит сердца китайских потребителей. Важное достоинство российской продукции — её органическое происхождение и высокое качество», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.


Кроме этого, помимо ярмарки у китайских потребителей будет возможность купить российскую продукцию на электронных торговых площадках Китая.

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Аналитик Антонов: Резкого ослабления рубля не будет
21 декабря 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/blinow61

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что резкого ослабления рубля в ближайшей перспективе не предвидится.
«Если курс доллара закроется выше 92 рублей, то внимание трейдеров сместится на 93,50 рубля. Уровень баланса сейчас — 90 рублей. Резкого ослабления рубля не предвидится, если не произойдёт форс-мажорных ситуаций. В отсутствие яркого новостного фона ликвидность рынка будет снижаться перед январскими праздниками, что может вызывать на рынке резкие колебания», — пояснил в беседе с RT Антонов.

Он также добавил, что рубль поддерживает то, что с экспортёров взимутся налои в конце декабря.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 26 октября.

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#евро
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#курс
#доллар
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Россиянам раскрыли, при каком условии продукты в России подешевеют
Экономист Потапенко назвал условие для снижения цен на продукты
21 декабря 2023, 14:21

Фото: IStock/Bet_Noire

В 2024 году снижение цен на продукты в России может произойти только в одном случае. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко.
По словам эксперта, россияне смогут увидеть снижение цен осенью следующего года. Однако оно будет относительного начала года, когда все категории товаров стоят дороже.
«Осенью обычно всегда проседает плодоовощная продукция, которая выходит на рынок, но это всегда относительно начала года. То есть это эффект базы. Если смотреть фундаментально от базы 2023 года, то подобного рода развитие событий маловероятно, потому что все издержки растут, рассчитывать на снижение цен не приходится», — отметил Потапенко.
Эксперт подчеркнул, что даже укрепление рубля не отразится на ценах в магазинах.
«Даже если курс укрепляется, наши власти не дают возможности укрепиться ценам. Самый простой пример – это 124 неналоговых платежа. То есть у нас снижение даже одного параметра компенсируется большим количеством действий чиновников. У нас рыночных механизмов даже для опускания цен не так много. Приведу в пример “Чёрную пятницу”: за рубежом вы можете продавать товар ниже себестоимости, а в России у вас это не получится, потому что налоговая тут же напомнит ваше место», — сказал он.
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#эксперт
#рынок
#курс
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#продукция
#россияне
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#развитие
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Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября
21 декабря 2023, 12:37

Фото: iStock/darkojow

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 26 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
По информации на 12.28 мск, курс американской валюты вырос на 1,28 рубля, до 92,24 рубля, евро увеличился на 1,74 рубля и достиг отметки 101,4 рубля.

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 100 рублей впервые с 7 декабря. По данным на 11:59 мск, европейская валюта находилась на отметке 100,04 рубля. В тот же момент доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля.

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года.

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#доллар
#евро
#валюта
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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря
21 декабря 2023, 12:10

Фото: iStock/peshkov

Курс евро превысил 100 рублей впервые с 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
По данным на 11:59 мск, европейская валюта находилась на отметке 100,04 рубля. В тот же момент доллар прибавлял 0,37%, поднимаясь до 91,3 рубля.

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности, сообщает РИА Новости. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро.

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#доллар
#евро
#рубль
#валюта
#курс
#новости
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Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Силуанов пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
21 декабря 2023, 11:19

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. Об этом Силуанов сообщил в интервью «Россия 24».
По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С». Силуанов подчеркнул, что доходы от использования данных средств весьма велики и «точно так же могут быть использованы в ответ на недружественные действия».

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

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#сша
#нефть
#доходы
#активы
#рф
#евросоюз
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Производители предупреждают о подорожании некоторых продуктов на 5-20%
Йогурты, кофе и печенье с 1 января 2024 года подорожают на 5-20%
21 декабря 2023, 10:28

Фото: istockphoto/VLG

Производители и дистрибуторы уведомили ретейлеров о подорожании с начала 2024 года целой группы товаров на 5-20%. В перечень входят молочные продукты, кофе, соки, рис, кондитерские изделия.
Компании-производители в качестве причины увеличения стоимости продуктов питания называют рост курса валют, что приводит к увеличению затрат на импортное сырьё, а также подъём более чем на треть стоимости услуг по перевозке внутри страны, передаёт «Коммерсант». Логистические компании также говорят о значительном росте расходов на содержание персонала, обновление автопарка, аренду складов и не видят предпосылок для снижения цен на услуги по транспортировке.

В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что ситуация находится на особом контроле. Известно, что в ноябре и декабре о грядущем повышении цен предупредили крупные торговые сети производители безалкогольных напитков, кофе, йогуртов, печенья, шоколада, риса.

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#производители
#рф
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Кадровики назвали специальности с самыми высокими зарплатами в 2023 году
HeadHunter: В 2023 году больше всех зарабатывали DevOps-инженеры
21 декабря 2023, 09:58

Фото: istockphoto/Vershinin

Самую высокую заработную плату в 2023 году предлагали DevOps-инженерам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter.
Работники этой специальности могли рассчитывать на ежемесячный заработок в размере 214 тысяч рублей, передаёт «РБК». На втором месте по уровню заработка в уходящем году были дата-сайентисты. Им предлагалась зарплата 202,5 тысячи рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров среди специальностей, не требующих руководства большим коллективом, системные аналитики с окладом 150,9 тысячи рублей. Далее следуют программисты-разработчики, агенты по недвижимости и геодезисты. Всем им предлагались зарплаты выше 120 тысяч рублей в месяц.

Отдельный рейтинг эксперты составили для работников руководящего звена. Среди топ-менеджеров наивысший оклад предлагался руководителю группы разработки — 193,5 тысячи рублей. Директор по информационным технологиям мог рассчитывать на зарплату 151,5 тысячи рублей. Финансовый и коммерческий директор получал чуть меньше — 151,4 тысячи рублей.

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#зарплаты
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Названа стоимость российских активов пивоваренной компании Heiniken
Российские активы компании Heiniken оцениваются в 11,5-12 млрд рублей
21 декабря 2023, 08:56

Фото: istockphoto/photosvit

Российский бизнес пивоваренной компании Heiniken обошёлся новому собственнику, которым стала группа «Арнест», в 11,5-12 миллиардов рублей. Об этом сообщил её президент Алексей Сагал.
В руководстве пивоваренного концерна ранее оценивали сумму сделки в 1 миллиард евро, передаёт «РБК». О продаже активов Heineken Russia стало известно в августе 2023 года. Группа «Арнест» является одним из крупнейших производителей аэрозолей в России, в том числе таких известных марок, как «Прелесть», «Симфония», «Лира», «Дихлофос».

Группа получила 100% акций российского отделения Heiniken, а также семь пивоваренных заводов. Кроме того, «Арнест» взяла на себя обязательства по погашению долгов дочерней компании перед головным подразделением в размере 100 миллионов евро. По словам Сагала, именно обязательства по возврату этого долга являются ключевым элементом сделки.

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#пиво
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Финансовый эксперт рассказала россиянам, как быстро погасить ипотеку
Эксперт Волкова: Быстро погасить ипотеку поможет дополнительный платёж
21 декабря 2023, 07:51

Фото: iStock/Boy Wirat

Финансовый консультант Татьяна Волкова посоветовала россиянам для быстрого погашения ипотеки увеличить доход. Об этом пишут «Известия».
Эксперт добавила, что думать над способами повысить заработок необходимо ежедневно.

«Устраивайте мозговой штурм, накидывайте варианты. Если делать это целенаправленно и регулярно, то результат не заставит себя ждать», — цитирует издание слова собеседницы.

Возможность погасить ипотеку досрочно есть у каждого гражданина, если он использует для этого несколько приёмов, продолжила Волкова. Главным способом быстро закрыть займ является совершение в каждую дату платежа дополнительного платежа, размер которого каждый должен определить самостоятельно.

«В то же время важно помнить основной принцип внесения дополнительных платежей. А именно, в дату платежа всегда выбирайте сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Потому что только в случае сокращения срока выплат вся дополнительно внесенная сумма идет в основной долг. Так один дополнительный месячный платеж может сэкономить вам от 10 до 30 месяцев платежей», — объяснила специалист.

Кроме того, Татьяна Волкова порекомендовала максимально использовать возможности, которые предоставляет налоговая система. Так, соответствующие вычеты можно направить на погашение ипотеки, вновь сокращая срок платежа.

Ещё одним приёмом финансовый консультант назвала инвестиции. Например, это может быть крипторынок или фондовый рынок, однако данная сфера обладает своей спецификой и требует знаний.

«Начинайте какую-то часть — пусть это и небольшая сумма в 3–10% от вашего дохода — инвестировать, изучая инструменты с большей доходностью, чем банковские вклады», — посоветовала Волкова.

Помимо прочего важно научится экономить - например, используя кэшбэк и кредитные карты с рядом преимуществ. При грамотной экономии можно сберечь до 30% от своего бюджета, заключила консультант.

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