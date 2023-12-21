Производители предупреждают о подорожании некоторых продуктов на 5-20%

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Производители и дистрибуторы уведомили ретейлеров о подорожании с начала 2024 года целой группы товаров на 5-20%. В перечень входят молочные продукты, кофе, соки, рис, кондитерские изделия.
В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что ситуация находится на особом контроле. Известно, что в ноябре и декабре о грядущем повышении цен предупредили крупные торговые сети производители безалкогольных напитков, кофе, йогуртов, печенья, шоколада, риса.
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Александр Бойцов