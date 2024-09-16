Поддержанный экспорт в Подмосковье превысил 340 млн долларов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Объём поддержанного экспорта Московской области составил 342 млн долларов. Контракты на такую сумму заключили компании-экспортёры, получившие содействие Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Фонд оказывает в регионе содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или планирующим выйти на экспорт. При его поддержке более 300 уникальных компаний подписали экспортные соглашения. Нередко компании, получившие помощь, налаживают отношения сразу с несколькими зарубежными партнёрами, расширяя контакты за рубежом», – пояснила Зиновьева.Фонд оказывает различную поддержку. Так, компании, только планирующие выход на экспорт, нередко обращаются туда за консультациями и образовательными услугами.
Опытные экспортёры могут при поддержке фонда принять участие в выставках. Для них организуют коллективный стенд. При этом фонд берёт на себя расходы, связанные с участием в экспозиции. Подробнее об услугах фонда можно узнать на его сайте.
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Лора Луганская