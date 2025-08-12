«Финам» отметил рост «Абрау-Дюрсо» на рынке акций
Российский рынок демонстрирует рост в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 15 августа на Аляске.
Так, на МосБирже в лидерах торгов оказались акции ОВК (+6,1%), «ЭН+ Груп» (+3,63%), «СПБ Биржи» (+3,2%) и «Абрау-Дюрсо» (+3,1%). В минусе – бумаги «Россетей» (-0,22%).
Эксперты, опрошенные группой «Финам», отмечают устойчивую положительную динамику винодельческой компании «Абрау-Дюрсо», чья прибыль в 2024 году выросла на 43%. Компания расширяет международное присутствие, начав сотрудничество с China Eastern Airlines и вступив в Ассоциацию эногастрономического туризма БРИКС. Финансовые аналитики видят потенциал роста её акций до 100% от текущих уровней.
Несмотря на то, что текущая рыночная ситуация имеет временную спекулятивную природу, и обусловлена геополитическими процессами – такие компании, как «Абрау-Дюрсо», обеспечены хорошим фундаментом для роста, который может продолжиться даже после корректировок рынка.
Читайте также: