Путин заявил, что эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики

Путин: эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики, но ЦБ контролирует
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин отметил, что многие эксперты говорят о риске чрезмерного охлаждения экономики и даже возможной рецессии.



Он добавил, что этот вопрос регулярно обсуждается на рабочих совещаниях, в том числе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

По его словам, ЦБ контролирует ситуацию, в том числе работая напрямую с предприятиями и оценивая обстановку, и на текущий момент крупных рисков, как полагает регулятор, не наблюдается. Вместе с тем власти должны своевременно отслеживать тенденции и реагировать, чтобы не допустить переохлаждения экономики.

Ранее Путин также заявлял, что инфляция к концу 2025 года должна опуститься до 6–7%.

Никита Кротов

