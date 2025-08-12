Путин заявил, что эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики
Президент Владимир Путин отметил, что многие эксперты говорят о риске чрезмерного охлаждения экономики и даже возможной рецессии.
Он добавил, что этот вопрос регулярно обсуждается на рабочих совещаниях, в том числе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.
По его словам, ЦБ контролирует ситуацию, в том числе работая напрямую с предприятиями и оценивая обстановку, и на текущий момент крупных рисков, как полагает регулятор, не наблюдается. Вместе с тем власти должны своевременно отслеживать тенденции и реагировать, чтобы не допустить переохлаждения экономики.
Ранее Путин также заявлял, что инфляция к концу 2025 года должна опуститься до 6–7%.
