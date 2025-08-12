Путин: инфляция к концу 2025 года должна снизиться до 6-7%
Инфляция к концу июля снизилась до 8,8% по сравнению с 10,3% в марте, и к концу года рост цен может замедлиться до 6–7%, то есть оказаться ниже ранее прогнозируемых значений, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.
Путин также напомнил, что в 2025 году перед правительством и Центробанком стоит задача обеспечить сбалансированное развитие экономики, что предполагает дальнейшее снижение инфляции при сохранении низкого уровня безработицы.
«Важное достижение — снижение инфляции», — отметил он, напомнив, что в марте она в годовом выражении составляла 10,3%, в конце июня — 9,4%, а по итогам июля — 8,8%.
