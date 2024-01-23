Конфискацию российских резервов Западом назвали элегантной мерой

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Западу не следует опасаться возможной конфискации заблокированных российских активов в пользу Украины, утверждает бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик в своей статье для Financial Times.
По его мнению, такой шаг был бы не только элегантным решением, но и мог бы принести выгоду в виде средств для помощи развивающимся странам, страдающим от роста цен на продукты.
Зеллик подчеркивает, что политики, высказывающие опасения относительно последствий конфискации, переоценивают риски и недооценивают стратегические преимущества. Он отмечает, что совместные действия стран G7 могли бы исключить альтернативы новому месту хранения, так как другие страны, в том числе и Китай, имеют свои сбережения в долларах и евро из-за положительного торгового баланса.
Экономист указывает, что конвертация китайских валютных резервов в юани могла бы сильно повлиять на обменный курс и нанести ущерб экспортерам. Также он отмечает, что заморозка резервов на два года не оказала разрушительного эффекта и служит тестом, демонстрирующим, что хранение средств в российских рублях или других менее стабильных валютах представляет больший риск, чем вложения в Европу.
Зеллик считает, что конфискация активов также была бы сигналом России о ее неспособности выиграть гонку на истощение и продержаться дольше Украины при поддержке Запада.
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Зеллик подчеркивает, что политики, высказывающие опасения относительно последствий конфискации, переоценивают риски и недооценивают стратегические преимущества. Он отмечает, что совместные действия стран G7 могли бы исключить альтернативы новому месту хранения, так как другие страны, в том числе и Китай, имеют свои сбережения в долларах и евро из-за положительного торгового баланса.
Зеллик считает, что конфискация активов также была бы сигналом России о ее неспособности выиграть гонку на истощение и продержаться дольше Украины при поддержке Запада.
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Артем Кузьмин