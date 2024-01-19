Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубль

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля.
«Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января, многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.
Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать. Он также отмечал, что валютный рынок в России управляем государством, а ожидаемый уровень доллара в среднем – 90,1 рубля.
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