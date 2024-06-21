Россиянам рассказали, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Фото: istock / SSV-Photo
Рубль смог укрепиться после введения санкций против Мосбиржи, невзирая на прогнозы его ослабления. В беседе с изданием «Прайм» экономист Александр Шнейдерман заявил, что подобные изменения связаны с грядущим концом налогового периода.
«Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар. Но в первой половине июля он может снизиться до 93-94 за доллар», — утверждает эксперт.Шнейдерман подчеркнул, что ситуация с российской нацвалютой будет развиваться в рамках нынешнего тренда на рост в ближайший месяц. Аналитик полагает, позже рубль окрепнет до 80 за доллар.
В августе по традиции возможен прилет «черных лебедей», которые на данный момент никому не известны.
Прогнозы на средне-и долгосрочную перспективу в настоящее время делать трудно, так как на курсы влияет ряд факторов. Так, если Центробанк повысит ставку в июле, рубль может укрепиться. Если же Минфин начнет активно покупать юани для пополнения ФНБ, скорее всего, произойдет ослабление.
Ранее в России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Госдуме предрекли высокий спрос на автомобиль Aurus среди глав дружественных стран
Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России
Фермерам Подмосковья продлили срок подачи заявок на помощь с маркировкой товара
Алина Юрчак