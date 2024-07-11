Экономист Линецкий объяснил важность регулярного инвестирования

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn
Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий заявил, что регулярные инвестиции важны для формирования финансовой грамотности и роста доходов.
«Регулярные инвестиции развивают финансовую дисциплину. Вы учитесь планировать и выделять средства на будущее, что способствует лучшему управлению личными финансами. Также инвестируя регулярно, вы можете избежать проблем, связанных с попытками «поймать» рынок. Третье — эффект сложного процента», — пояснил в беседе с «Известиями» Линецкий.
А аналитики «Авито Работы» выяснили, что в среднем россиянам необходим доход в размере 205 791 рубль ежемесячно для того, чтобы чувствовать себя счастливым.
«В среднем специалисты сфер IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства и недвижимости, онлайн-торговли имеют наиболее высокие пожелания относительно размера дохода», — приводит RT результаты исследования.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.
Читайте также:
Стало известно, сколько россиян получают удовольствие от работы
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%
Реутов включили в число городов с высоким уровнем доходов населения
Мелисса Тимофеева