Финансист Бабин: Причина укрепления курса рубля — первый рабочий день года

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo
Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что одной из основных причин нынешнего укрепления рубля является первый рабочий день в наступившем году.
«На российский валютный рынок возвращаются экспортёры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объём выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.
По его словам, в дальнейшем негативное влияние на российскую валюту могут оказать относительно низкие цены на нефть.
Читайте также:
Аналитик Тумин спрогнозировал курс доллара в районе 85-87 рублей
Доллару предсказали падение до 80 рублей
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Мелисса Тимофеева