Рублю предсказали падение до 110 за доллар из-за замедления глобальной экономики

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Темпы роста глобальной экономики замедлятся в 2024 году, что приведёт приведет к снижению цен на нефть и ослаблению российской валюты. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
«В этом году можно ожидать замедления темпов роста глобальной экономики, а это приведёт к снижению цен на нефть и у нас могут возникнуть проблемы с получением валютной выручки, её просто станет меньше. Из-за этого рубль обесценится к концу года до уровня 100-110 рублей за доллар, может быть», — сказал экономист.При этом, общая экономическая картина в России будет неплохой, заметил Зубец. По его словам, инфляция сохранится на уровне 6-8%, но доходы россиян будут расти, а экономический рост продолжится.
«По моим ощущениям, таких всплесков, как в прошлом году по ценам, у нас не будет, потому что 2023 год у нас был тяжёлый с точки зрения экономики, логистик и поставок. В целом в 2024 году экономический рост продолжится, так как правительство планирует израсходовать 35 трлн рублей, это больше на 5 трлн, чем в прошлом, а российская экономика в прошлом году росла именно за счёт больших бюджетных расходов, которые шли на производство, на инфраструктуру зарплату военным и гражданским», — сказал он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова