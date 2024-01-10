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Рублю предсказали падение до 110 за доллар из-за замедления глобальной экономики

Экономист Зубец предупредил о замедлении глобальной экономики в 2024 году
10 января 2024, 13:28
Фото: IStock/Diy13

Фото: IStock/Diy13

Темпы роста глобальной экономики замедлятся в 2024 году, что приведёт приведет к снижению цен на нефть и ослаблению российской валюты. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
«В этом году можно ожидать замедления темпов роста глобальной экономики, а это приведёт к снижению цен на нефть и у нас могут возникнуть проблемы с получением валютной выручки, её просто станет меньше. Из-за этого рубль обесценится к концу года до уровня 100-110 рублей за доллар, может быть», — сказал экономист.
При этом, общая экономическая картина в России будет неплохой, заметил Зубец. По его словам, инфляция сохранится на уровне 6-8%, но доходы россиян будут расти, а экономический рост продолжится.

«По моим ощущениям, таких всплесков, как в прошлом году по ценам, у нас не будет, потому что 2023 год у нас был тяжёлый с точки зрения экономики, логистик и поставок. В целом в 2024 году экономический рост продолжится, так как правительство планирует израсходовать 35 трлн рублей, это больше на 5 трлн, чем в прошлом, а российская экономика в прошлом году росла именно за счёт больших бюджетных расходов, которые шли на производство, на инфраструктуру зарплату военным и гражданским», — сказал он.
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Россиянам назвали лучшее время года для аренды квартиры
В Гильдии риэлторов рассказали, когда лучше снимать квартиру в России
10 января 2024, 11:12

Фото: IStock/jaturonoofer

В 2023 году аренда однокомнатных квартир в крупных городах России в среднем подорожала на 22%, арендовать однушку теперь можно до 21 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 19%, до 27 тысяч рублей, трёхкомнатных – на 15%, до 34 тысяч рублей.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев отметил, что на рост цен повлияли инфляция, рост доходов населения, сезонный фактор и снижение доступности ипотеки. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Рост доходов населения и инфляция, которая была существенной последние два года, — всё это привело к удорожанию коммунальных услуг и аренды. Ещё один фактор – это приток квалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья, который усилился осенью 2023 года. Это увеличило спрос в Москве и Петербурге и городах-миллионниках. А так как приток рабочей силы и новых студентов происходит в августе, тогда и начинает дорожать аренда. Обычно на 10% за осень цены растут», — сказал Апрелев.
По словам специалиста, в ближайшее время стоимость аренды квартир расти не будет, эксперты ожидают коррекцию на 10% в сторону понижения спроса и цен.

Так, оптимальным временем для аренды квартиры на длительный срок Константин Апрелев назвал весну-осень, когда спрос снижен.

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В Подмосковье будут действовать новые правила розничной торговли пива
10 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С января 2024 года вступают в силу новые правила розничной торговли пивом и слабоалкогольной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новые правила вступят в силу с 15 января 2024 года. На предприятиях будут устанавливаться кеги на краны и при продаже напитков из нее на разлив продавцам необходимо будет передавать данные в систему маркировки «Честный знак».

«Благодаря комплексному взаимодействию регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия с розничными продавцами пива и других слабоалкогольных напитков в рамках информационно-просветительской работы по продвижению практик ответственного потребления и контроля посредством системы маркировки «Честный знак», потребитель сможет не сомневаться в легальности приобретаемого товара», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Кроме этого, чтобы предприниматели смогли продолжить работать, но уже с новыми условиями, им необходимо зарегистрироваться в личном кабинете системы маркировки и активировать соответствующую товарную группу.

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#алкоголь
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам до 16,7% годовых
10 января 2024, 10:16

Фото: iStock/Evkaz

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка составит 16,7% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что ставки по программам с государственной поддержкой при этом не изменятся. В банке сообщили, что минимальные ставки по программе «Загородная недвижимость» составят от 17%, «Гараж» — от 17,2%, «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%.

Напомним, в декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Примечательно, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.

Как отмечали в регуляторе, такие меры начали приниматься в июле текущего года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В связи с принятой стратегией, экономисты неоднократно заявляли, что ключевая ставка продолжит повышаться и дальше.

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#загородная недвижимость
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Стала известна главная угроза мировой экономике в 2024 году
Росконгресс назвал госдолг США главной угрозой мировой экономике в 2024 году
10 января 2024, 07:04

Фото: istock / rarrarorro

Объем государственного долга США серьезно вырос, преодолев отметку 34 триллиона долларов. На обслуживание долга гражданам Америки в скором времени нужно будет тратить по одному триллиону долларов в год. Такие суммы несут риски для общей системы финансов и мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад Росконгресса.

«Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и 1 триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», — отмечается в докладе.
При таком соотношении госдолга Соединенных Штатов и доходов бюджета расплатиться «математически невозможно».

Специалисты отметили, что такой размер долга накопился при низких ставках, а необходимость его рефинансировать появилась при высоких, ограничивающих экономическую активность и сокращающий поток денег.

Ранее россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#долги
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КРМО за год привлекла в Подмосковье инвестпроекты на 60 млрд рублей
09 января 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Корпорация развития Московской области привлекла в регион в прошедшем году инвестпроекты на 60 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В 2023 году при участии КРМО в регион было привлечено 45 новых инвесторов с объёмом инвестиций свыше 60 млрд рублей. В проработке корпорации находятся ещё 405 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 374 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, самой привлекательной сферой для инвесторов в прошлом году осталась металлообработка. Она заняла 28% от общего объема инвестпроектов. На втором месте, как и годом ранее, оказалась пищевая промышленность – 16%.

Так, компания «Полимертехком» запустила импортозамещающее производство полимерного рукава для восстановления повреждённых трубопроводов. Компания «Диаконт» наладила производство тест-полосок и глюкометров для больных сахарным диабетом.

Один из необычных проектов в сфере импортозамещения стало выращивание редких цветов. Маттиолу, львиный зев и тюльпаны редких сортов традиционно привозили в Россию из Голландии и Кении. Теперь их выращивают в Раменском городском округе.

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#подмосковье
#московская область
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В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах
Минфин готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из России
09 января 2024, 21:36

Фото: iStock/bodnarchuk

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Моисеева, физические лица пытаются с помощью вывоза золота обойти «курсовую» экспортную пошлину. Он отметил, что в правительстве крайне обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля. Отмечается, что согласно нынешнему законодательству, в данной ситуации предъявить таким лицам нечего.

Уточняется, что в постановлении будут прописаны фиксированные нормы объёмы. Планируемый реалистичный срок готового документа — конец первого квартала.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ограничить вывоз золота из России физическими лицами. Нелегальный оборот золота наносит ущерб российскому госбюджету.

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#банк
#прогноз
#золото
#минфин
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Россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале
Экономист Алиев: «Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным»
09 января 2024, 19:08

Фото: istockphoto.com/Diy13

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в феврале этого года курс доллара будет варьироваться в диапазоне 87-95.
«На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры. Вероятно, курс сильно не изменится, если не произойдет форс мажорных ситуаций. Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным», — отметил в беседе с Газета.ру Алиев.

Вместе с тем, по его мнению, спрос россиян на иностранную валюту не оказывает сильного влияния на рубль.

Ранее директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей. Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

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#рубль
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Финансист Бабин: Причина укрепления курса рубля — первый рабочий день года
09 января 2024, 18:34

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что одной из основных причин нынешнего укрепления рубля является первый рабочий день в наступившем году.
«На российский валютный рынок возвращаются экспортёры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объём выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

По его словам, в дальнейшем негативное влияние на российскую валюту могут оказать относительно низкие цены на нефть.

Ранее директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей. Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

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Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
#доллар
#евро
#курс
#спрос
#импорт
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Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 1,3%
09 января 2024, 18:24

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, а в 2025-м — до 0,9%. Об этом говорится в докладе международной организации.
Отмечается, что финансовая организация увеличила данный показатель в обоих случаях на 0,1% по сравнению с прошлыми оценками. При этом в прошлом году российская экономика, согласно оценке банка, выросла на 2,6 процентного пункта.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России развивается стабильно и предсказуемо. Путин отметил повышение показателя ВВП России, который по сравнению с 2022 годом вырос на 2,8% за прошедшие девять месяцев.

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#экономика
#банк
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