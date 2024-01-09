Россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в феврале этого года курс доллара будет варьироваться в диапазоне 87-95.
«На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры. Вероятно, курс сильно не изменится, если не произойдет форс мажорных ситуаций. Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным», — отметил в беседе с Газета.ру Алиев.
Вместе с тем, по его мнению, спрос россиян на иностранную валюту не оказывает сильного влияния на рубль.
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Мелисса Тимофеева