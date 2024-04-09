Россиянам объяснили, почему не стоит покупать небольшие суммы валюты

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.
«Рискует даже профессиональный инвестор, который оперирует десятками и сотнями тысяч условных единиц валют. Издержки на покупку валют не покроются, особенно если их покупать в банках. Да и у более выгодной покупки валюты по биржевому курсу могут быть недостатки. Так, есть риск блокировки безналичных долларов и евро в случае санкций на биржу», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
По его мнению, самой оптимальной валютой в этом отношении является китайский юань.
Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.
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Мелисса Тимофеева