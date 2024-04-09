Рубль впервые стал главной внешнеторговой валютой России

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Рубль первый раз за историю России стал главной валютой во внешнеторговых расчетах государства. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.
Доля рубля в расчетах за российские товары в феврале достигла самого высокого показателя с августа 2023 года — 41,6%. При этом в импорте этот показатель также вырос и достиг рекордных 38,1%.
Вместе с этим доля китайской валюты в экспортной выручке снизилась до 30,2%, а в расчетах за импорт — до 32,3%.
Вследствие этого, рубль стал доминирующей валютой во внешнеторговых операциях России. До этого он не превышал даже трети от всех операций импорта. При этом доля юаня снизилась.
Ранее в НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вместе с этим доля китайской валюты в экспортной выручке снизилась до 30,2%, а в расчетах за импорт — до 32,3%.
Вследствие этого, рубль стал доминирующей валютой во внешнеторговых операциях России. До этого он не превышал даже трети от всех операций импорта. При этом доля юаня снизилась.
Ранее в НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак