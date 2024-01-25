Финансист Бабин спрогнозировал ослабление рубля

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«Приближение пика налоговых платежей экспортёров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции. Это увеличивает вероятность новой волны ослабления рубля после завершения налогового периода. Рубль после негативного открытия быстро восстановился, но удержаться в умеренном плюсе вновь не сумел», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.
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