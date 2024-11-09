Финансист Бадалов назвал причину отказа банков принимать старые доллары

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Банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры, причём это относится как к российским, так и к зарубежным кредитным организациям. По мнению финансиста Лазаря Бадалова, это связано с санкциями.
Дело в том, что из-за известных ограничений банки в России не могут напрямую отправлять наличную иностранную валюту в Европу и США, пояснил специалист в беседе с изданием «Прайм». По этой же причине они не могут получать обратно новые купюры. Менять за рубежом старые и ветхие банкноты, используя различные обходные пути, довольно сложно и дорого. Поэтому банки стараются перестраховываться, объяснил эксперт.
То же самое относится к так называемым старым долларам, до 2009 года выпуска, продолжил Бадалов. Их проще подделать, поэтому возникают сложности с их обменом за границей, хотя никаких официальных ограничений на эти купюры министерством финансов США введено не было. С этими банкнотами посредники также связываться не хотят, заключил финансист.
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