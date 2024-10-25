В России начали вводить в оборот новые купюры

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Банкноты номиналом 5000 рублей появились в Алтайском и Пермском краях. Об этом информирует РИА Новости.
По словам эксперта отделения Барнаул «Банка России» Юлии Лужновой, модернизированная банкнота номиналом 5 000 рублей, которая была представлена в октябре 2023 года, поступила в Алтайский край.
Она отметила, что они были запущены в обращение, однако добавила, что обновление старых банкнот будет происходить постепенно, потому что этот процесс не быстрый. Специалист рассказала, что на лицевой стороне пятитысячной купюры представлены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
В Банке России пояснили, что новые купюры оснащены улучшенной системой защиты. Однако в регионах они начнут поступать в более широкое обращение только в ноябре и декабре 2024 года.
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Она отметила, что они были запущены в обращение, однако добавила, что обновление старых банкнот будет происходить постепенно, потому что этот процесс не быстрый. Специалист рассказала, что на лицевой стороне пятитысячной купюры представлены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
В Банке России пояснили, что новые купюры оснащены улучшенной системой защиты. Однако в регионах они начнут поступать в более широкое обращение только в ноябре и декабре 2024 года.
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова