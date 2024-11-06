В Госдуме оценили вероятность появления в России десятитысячной купюры

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На сегодняшний день актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, пятитысячная купюра вполне удовлетворяет россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его слова передает РИА Новости.
«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население», — заявил Аксаков.
По его словам, почти 90% платежей россияне совершают с помощью платежных карт, а наличными многие и вовсе не пользуются. Депутат отметил, что спрос на наличные в РФ падает, однако государство никогда не откажется от печати денег.
При этом Аксаков добавил, что число обновленных пятитысячных купюр будет постепенно расти до конца текущего года.
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