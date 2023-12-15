Финансист Бадалов рассказал об опасности банковских вкладов «с двойным дном»

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Финансист Лазарь Бадалов заявил, что банковские вклады, включающие в себя инвестпродукты, с точки зрения дохода могут оказаться совсем не выгодными. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, в банках продвигают подобные двойные продукты, обещая при этом вкладчикам ставку выше рыночной. Однако сотрудники банков не всегда предупреждают, что гарантии инвестдохода отсутствуют. Бадалов отметил, что инвестиционная часть даже не страхуется в системе страхования вкладов.
В настоящее время стало сложнее по неведению приобрести такой двойной вклад, однако полностью исключать такой риск нельзя, заключил Лазарь Бадалов.
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«Чтобы не допускать этого, ЦБ обязал разъяснять клиентам все эти подробности. «Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян