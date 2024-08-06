Финансист Хорошев призвал россиян не хранить наличные дома

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Гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно.
По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются, и хранящиеся дома наличные попросту утрачивают свою покупательскую способность.
Возможной альтернативой хранению наличных дома специалист назвал накопительный счёт в банке.
Ранее сообщалось, что доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже.
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Возможной альтернативой хранению наличных дома специалист назвал накопительный счёт в банке.
«Накопительный счет можно пополнять без ограничений, и деньги не будут заморожены. В случае с наличными 100 тыс. руб. так и останутся 100 тыс. При этом их ценность сильно сократится: 100 тыс. могут обесцениться до 80 тыс. руб. через два года. Санкции не влияют на рублевые вклады. Большинство актуальных ограничений, связанных со снятием денег со вкладов, затрагивают только валютные счета», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошев.
Ранее сообщалось, что доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже.
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Мелисса Тимофеева