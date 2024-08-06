Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Финансист Хорошев призвал россиян не хранить наличные дома

Финансист Хорошев призвал россиян не хранить наличные дома

06 августа 2024, 19:21
Фото: iStock/Jinda Noipho

Фото: iStock/Jinda Noipho

Гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно.
По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются, и хранящиеся дома наличные попросту утрачивают свою покупательскую способность.

Возможной альтернативой хранению наличных дома специалист назвал накопительный счёт в банке.



«Накопительный счет можно пополнять без ограничений, и деньги не будут заморожены. В случае с наличными 100 тыс. руб. так и останутся 100 тыс. При этом их ценность сильно сократится: 100 тыс. могут обесцениться до 80 тыс. руб. через два года. Санкции не влияют на рублевые вклады. Большинство актуальных ограничений, связанных со снятием денег со вкладов, затрагивают только валютные счета», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошев.

Ранее сообщалось, что доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже.

Читайте также:

Россияне рассказали о способах и методах хранения сбережений

Исследования показали отношение молодёжи к накоплениям

Россиянам разъяснили преимущества программы долгосрочных сбережений
#деньги
#россияне
#дома
#вклады
#счёт
#сбережения
Аналитик Еремичева спрогнозировала рост цен на музыкальные инструменты
06 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/ePhotocorp

Директор департамента категорийного менеджмента и закупок сети «Музторг» Ольга Еремичева заявила, что до декабря цены на музыкальные инструменты в России вырастут на 5-7%.
«За летние месяцы россияне чаще интересовались покупкой музыкальных инструментов. Мы прогнозируем продолжение прироста и далее. К августу-сентябрю спрос может вырасти за счёт того, что с началом учебного года многие родители приобретают детям музыкальные товары для профильных учебных заведений, онлайн-занятий, а также личного пользования», — пояснила в беседе с Газета.ру Еремичева.

Такой рост цен, по словам специалиста, коснётся инструментов иностранного производства.

Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.

Читайте также:

Риэлтор Барсуков объяснил, почему цены на новостройки не смогут снижаться

Экономист Зубец раскрыл, сколько россияне тратят на мелкие покупки

Финэксперт Юшков раскрыл обман автозаправок
#эксперт
#товары
#цены
#рост
#спрос
#россияне
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
06 августа 2024, 15:55

Фото: iStock / davit85

Производство химических продуктов в Подмосковье в первом полугодии 2024-го выросло на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На фоне общего роста объёмов производства химических веществ и химических продуктов на 10% особенно заметную динамику показали компании по выпуску красок, лаков, материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик», – рассказала зампред Зиновьева.
По её словам, за отчётный период производство в этом сегменте выросло более чем на 21%.

Читайте также:

Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей

В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы

Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#екатерина зиновьева
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Зубец раскрыл, сколько россияне тратят на мелкие покупки
Экономист Зубец: На мелкие покупки россияне тратят порядка 20% расходов
06 августа 2024, 15:17

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что россияне тратят на мелкие покупки порядка 20% своих ежемесячных расходов.
Он отметил, что большая часть таких= покупок – сладости.

«Это маркетинговая история. Когда вы подходите к кассе магазина, то видите полки с выкладкой сладостей, батончиков и других подобных товаров. Это продукты спонтанного потребления», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Зубец.

До этого в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что российскую сельхозпродукцию больше всего покупают Китай ($7,6 млрд), Турция ($5 млрд), Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).

«Традиционно лидерами по объёмам закупок являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия и Египет. По итогам I полугодия 2024 года экспорт продукции АПК составил $20,4 млрд, из которых 90% пришлось на долю дружественных стран. География поставок расширилась до 160 стран. Лидерство по объёмам закупок не изменилось», — отметили в беседе с RT в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.

Читайте также:

Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования

РЖД запустили функцию покупки билетов на юг с пересадкой внутри поезда

«Проседание и замедление»: Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на авто в России
#продукты
#сладости
#покупки
#сельское хозяйство
#россияне
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock / scyther5

В Московской области стартует серия бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Искусство фотографии». Проводить их будет центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Мастер-классы предназначены для предпринимателей, желающих научиться делать фотографии своих товаров для соцсетей.
«На занятиях изучат направления продюсирования съёмок, основ работы со светом и жанрами фотографии, создания продающих портфолио и предметной съемки. Участниками могут стать физлица, включая индивидуальных предпринимателей, использующие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных в Московской области», – говорится в сообщении.
Спикерами выступят фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов.

Мастер-классы состоятся в очном формате 8, 15 и 16 августа на площадке Loft Lodge 4 по адресу: Москва, ул. Бауманская 7, стр. 1. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте.

Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.

Читайте также:

В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы

Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран

Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования
#экономика
#инвестиции
#предприниматели
#фотография
#мастер-класс
#подмосковье
#московская область
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клинское предприятие «УниТехУпак» перешло на принципы бережливого производства
06 августа 2024, 12:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Принципы бережливого производства, заложенные в национальном проекте «Производительность труда», внедряются на предприятии компании «УниТехУпак» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Оптимизация в рамках реализации нацпроекта позволит ускорить производственные процессы на 11,6%, уменьшить уровень незавершённого производства на 29,7%, а выработку поднять на 14,3%. При это использование инструментов бережливого производства не требует от компании дополнительных затрат», — отмечается в сообщении.
Компания «УниТехУпак» производит картонные коробки, гофрокартон и гофротару различных размеров и форм уже 16 лет. Эти виды упаковки используются для защиты промтоваров и пищевых продуктов при транспортировке.

Читайте также:

Автодилеры просят Минпромторг назвать получателя денег от повышенного утильсбора

Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь

В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы
#клин
#производство
#нацпроекты
#производители
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автодилеры просят Минпромторг назвать получателя денег от повышенного утильсбора
06 августа 2024, 11:39

Фото: istock/Greentellect_Studio

Ассоциация «Российские автодилеры», которая представляет интересы более 1,6 тысячи дилерских центров РФ, написала письма в Минпромторг и Минфин с просьбой назвать получателя денег от повышенного утильсбора. Об этом со ссылкой на текст заявлений сообщает РБК. По данным ассоциации, повышение сбора приведет к тому, что в 2030 году только от 5-7% процентов россиян смогут позволить себе покупку машины.
«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — заявили в «Российских автодилерах»
По информации издания, ведомство ответило, что обращение «будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом».

Отмечается, за прошлый год бюджет собрал 659 млрд рублей утилизационного сбора, а в 2024 году эта сумма может достигнуть 967 млрд.

Читайте также:

Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке

10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру
#бюджет
#экономика
#авто
#автомобили
#минпромторг
#минфин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке
Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке
06 августа 2024, 04:32

Фото: istock/Evkaz

Сбербанк с 6 августа 2024 года повышает ставки по рыночной ипотеке. Минимальная процентная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Изменения коснутся жилищных кредитов, предоставляемых через платформу «Домклик». Повышение связано с решением Банка России от 26 июля 2024 года увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.

На вторичном рынке минимальная ставка составит 20% при условии применения страхования жизни и использования дополнительных услуг банка. На первичном рынке минимальная ставка увеличится до 20,3% при аналогичных условиях.

Для различных программ, таких как «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья» и «Коммерческая недвижимость», ставки будут повышены на 0,3-1,1 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Также на 2 процентных пункта увеличатся ставки по программе «Нецелевой под залог недвижимости».

По заявкам, поданным до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования.

Читайте также:

Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь

10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру
#недвижимость
#ставка
#загородная недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь
Эксперты раскрыли, как российские рестораны адаптировались к продэмбарго за 10 лет
06 августа 2024, 03:30

Фото: istock/AnnaStills

Российские рестораны, столкнувшиеся с продовольственным эмбарго, введенным в августе 2014 года, сумели адаптироваться к новым условиям и найти альтернативы для ранее импортируемых продуктов. По данным экспертов РИА Новости, за десятилетие действия санкций российские заведения наладили новые цепочки поставок и нашли качественные замены для запрещенных товаров.
С момента введения санкций в России был запрещен импорт множества видов сельхозпродукции и продуктов, включая мясо, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные изделия из стран, поддержавших антироссийские меры. Эти санкции были продлены и в октябре 2023 года, с исключением молочной сыворотки для детских смесей.

Рестораторы адаптировались к изменившимся условиям, найдя замену для таких продуктов, как норвежский лосось и новозеландская ягнятина. Например, вместо норвежского лосося, который был высококачественным и стабильно поставлялся от трех основных поставщиков, рестораны начали использовать рыбу с Фарерских островов, Чили и фермерского лосося из Мурманска. Шеф-повар Amber Андрей Каширин отметил, что мурманский лосось не уступает по качеству и вкусу норвежскому.

Другие продукты, такие как устрицы и специи, стали поступать из дружественных стран, что позволило ресторанному бизнесу сохранить качество блюд. Пармезан и специализированное кухонное оборудование теперь поступают через параллельный импорт.

Таким образом, несмотря на вызовы, продэмбарго стимулировало развитие отечественного производства и разнообразие в меню российских ресторанов, что положительно сказалось на их устойчивости и адаптивности к меняющимся условиям рынка.

Читайте также:

10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру

Самое резкое падение криптовалюты с 2021 года: курс биткоина снизился до $50 тысяч
#санкции
#продукты
#рестораны
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия
Эксперты рассказали о минусах и плюсах введения продэмбарго
06 августа 2024, 02:19

Фото: istock/Mihrzn

6 августа 2024 года исполнилось 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго, подписанного президентом Владимиром Путиным в 2014 году, передает РБК. В ответ на антироссийские санкции западных стран, это решение кардинально изменило российский агропромышленный комплекс. Спустя десятилетие, российское сельское хозяйство демонстрирует заметный рост, хотя сохраняются проблемы с зависимостью от импортного сырья и посевного материала.
За прошедшее десятилетие Россия значительно нарастила производство продовольствия. С 2014 по 2023 год производство в сельском хозяйстве увеличилось на 33,2%, а по пищевым продуктам — на 42,9%. Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула, что Россия не только обеспечила себя всеми основными продуктами питания, но и стала одним из самых конкурентных рынков в мире. Производство плодоовощной продукции выросло в 1,7 раза, а урожай плодов и ягод достиг рекордных уровней.

Введение продэмбарго способствовало созданию новой индустрии, в том числе в сыроделии, где производство сыров увеличилось практически вдвое. Россия также укрепила свои позиции как крупный экспортёр продовольствия. По итогам 2023 года экспорт продукции АПК составил $43,5 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Экспорт превышает импорт на 24%.

Несмотря на успехи, остаются и проблемы. Цены на некоторые продукты выросли, особенно на те, которые зависят от импортного сырья. Например, сливочное масло подорожало в три раза, мороженая рыба — в 2,5 раза, а яблоки — в 2,4 раза. Эксперты отмечают, что несмотря на развитие отечественного производства, значительная часть сырья и оборудования для сельского хозяйства остается импортной.

Аналитики считают, что политика продэмбарго оказала положительное влияние на развитие российского АПК, однако полное импортозамещение может быть нецелесообразным. Необходимы адекватные решения, которые позволят сохранить экономическую эффективность и ассортимент продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты.

Читайте также:

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру

Экспортными партнерами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран

Число заявок на семейную ипотеку снизилось на 22% после перезапуска программы
#россия
#апк
#политика
#продукты
#экспорт
#развитие
#импортозамещение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф