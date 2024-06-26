Исследования показали отношение молодежи к накоплениям

Фото: IStock/Jinda Noipho
Большинство российской молодежи (87%) откладывает средства. Это следует из результатов опроса, проведенного организацией НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ». Исследование в фонде приурочили ко Дню молодежи.
Участниками опроса стали 1500 человек в возрасте от 18 до 35 лет по всей стране.
Молодежь также спросили, в какой финансовый инструмент они вложили бы свои сбережения. Более половины предпочли банковские вклады, почти четверть — драгоценные металлы и всего около 10% инвестировали бы в иностранную валюту. При этом около 3% респондентов попробовало бы открыть свой стартап.
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«В основном, молодые люди откладывают небольшими суммами: половина опрошенных (51%) призналась, что ей комфортно откладывать по 500 рублей в месяц. При этом 18% респондентов отметили, что откладывают ежемесячно от 1 до 2 тыс. рублей, каждый седьмой назвал сумму — от 2 до 5 тыс. рублей, а каждый восьмой — более 5 тыс. рублей», — сообщает фонд.
Молодежь также спросили, в какой финансовый инструмент они вложили бы свои сбережения. Более половины предпочли банковские вклады, почти четверть — драгоценные металлы и всего около 10% инвестировали бы в иностранную валюту. При этом около 3% респондентов попробовало бы открыть свой стартап.
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Олег Дикий