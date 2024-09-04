Финансист Короев назвал курс доллара после выборов в США

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Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев спрогнозировал курс доллара 94-95 рублей после выборов президента в США.
«Мы ожидаем ослабления рубля примерно до этого уровня во втором полугодии. Среди активов с экспозицией на валюту, интересными выглядят замещающие облигации. На курс рубля главным образом влияет баланс экспортных и импортных потоков, который искажён санкциями. Ожидаем, что проблемы с импортными расчётами будут решаться, но санкции при этом увеличат издержки на оплату импорта», — пояснил в беседе с Газета.ру Короев.
По его ловам, по этим причинам курс американской валюты поднимется.
Ранее сообщалось, что рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире.
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