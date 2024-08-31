Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире

Курс рубля по паритету покупательной способности стал в 3,4 раза ниже текущего
31 августа 2024, 18:31
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире, пишет РИА Новости.
Эксперты агентства составили рейтинг крупнейших экономик мира по стоимости набора, состоящего из бургера, картофеля фри и стакана колы. Самое дешевое комбо оказалось в России, самое дорогое — в Израиле.

Уточняется, что курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже сегодняшнего курса и равен 26,7 руб за доллар. Подобная ситуация была и в 2023 году — тогда курс российской валюты по паритету покупательной способности был в три раза ниже.



Ранее сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова заявила, что минимальный размер оплаты труда с января следующего года привяжут к медианной зарплате. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Центробанк допустил поднятие ключевой ставки до 20-22% при глобальном кризисе

«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям

Четыре прогноза на будущее от Центробанка: от хорошего к самому худшему
#рейтинг
#рекорд
#доллар
#рубль
#курс
#будущее
#центробанк
#курс рубля
#рф
Путин заявил о сохранении плана строительства нового города на Дальнем Востоке
Путин: строительство нового города на Дальнем Востоке продолжается
31 августа 2024, 03:56

Фото: Сайт Кремля

Проект строительства нового города-спутника Владивостока остается в силе, несмотря на введенные санкции и проведение специальной военной операции (СВО), информирует агентство URA.RU.
Отмечается, что реализация плана требует двух президентских сроков. Конкурс среди потенциальных инвесторов завершен — соглашение с выигравшей компанией планируется подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2024 году.

Начало строительства первых объектов запланировано на 2025 год, к 2036-му предполагается возведение почти 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а также 17 детских садов, девяти школ, трех медицинских учреждений и различных культурно-досуговых и деловых комплексов.

Кроме того, планируется обеспечение и создание более 30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, что приведет к налоговым поступлениям в размере свыше одного триллиона рублей.

Ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли почти вдвое больше, чем в среднем по стране.

Читайте также:

Путин на встрече с Федорищевым призвал устраивать бойцов СВО на госслужбу

Путин поручил профинансировать тероборону приграничных областей

МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС
#строительство
#дальний восток
#владивосток
#владимир путин
#налоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Со старта тёплого сезона в Московской области открыли 1,2 тыс. летних кафе
30 августа 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье с начала сезона летних кафе 1 апреля открыли более 1,2 тыс. веранд. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Летние веранды – отличная возможность провести время за завтраком, сытным обедом или ужином на свежем воздухе. Для рестораторов в регионе действует онлайн-услуга, с помощью которой получить территорию для размещения летнего кафе можно за один день. В городских округах с начала сезона открылись более 1,2 тыс. летних кафе, 399 из которых были размещены с помощью онлайн-услуги на земельных участках в государственной неразграниченной и муниципальной собственности», – уточнили в министерстве.
Таким образом, в летний сезон региональные заведения общепита увеличили количество посадочных мест более чем на 20 тыс. единиц.

Сезон работы летних кафе в Подмосковье завершится 1 ноября. Собственник должен демонтировать сезонное кафе не позднее 15 ноября.

Читайте также:

В Подмосковье перед Днём знаний насчитали более 700 точек продажи цветов

В Долгопрудном запустят производство бытовой химии

В Подмосковье увеличился выпуск молочной продукции
#подмосковье
#московская область
#кафе
#рестораны
#общепит
#лето
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск предсказал скорое банкротство США
Маск: США идут к банкротству из-за роста государственных расходов
30 августа 2024, 16:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск утверждает, что власти США ведут страну к банкротству. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Маск отметил, что причиной подобного развития событий являются растущие государственные расходы. По его словам, они также вызывают инфляцию.

Ранее Маск заявил, что доллар ждёт обесценивание, если власти Соединенных Штатов не решат проблему с государственным долгом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 29 июля текущего года американский Минфин сообщил, что госдолг впервые в истории превысил отметку 35 триллионов долларов. Согласно прогнозам, к 2034 году он составит более 50 трлн долларов.

Читайте также:

Государственный долг США обновил свой исторический максимум

Экономист Лобода назвал курс доллара осенью в самом негативном сценарии

Вашингтон затягивает выделение Киеву $50 млрд за счёт доходов от активов РФ
#сша
#доллар
#расходы
#минфин
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье перед Днём знаний насчитали более 700 точек продажи цветов
30 августа 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 700 официальных магазинов и киосков по продаже цветов работает на территории Московской области, реестр составили сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В преддверии Дня знаний в Подмосковье открыты 727 точек реализации цветов. Из них более 530 — это отдельно расположенные стационарные магазины, а 189 точке продажи цветов расположены в нестационарных объектах: павильонах и киосках», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что при выборе цветов на День знаний стоит руководствоваться «цветочным этикетом». Например, в подарок педагогу со стажем больше подойдут герберы, алые и бордовые розы или подсолнухи. А для молодых учителей лучше выбрать альстромерии или букет кустовых роз.

Читайте также:

В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для промышленников

Экономист Лобода назвал курс доллара осенью в самом негативном сценарии

В Подмосковье подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу
#цветы
#день знаний
#продажа
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном запустят производство бытовой химии
30 августа 2024, 13:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие по производству бытовой химии построят на территории городского округа Долгопрудный, участок под реализацию проекта инвестор — компания «Торговый дом «Традиция» — получил по льготной программе по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов рублей. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить в год не менее 120 тысяч тонн жидкого мыла, 140 тысяч тонн кондиционера для белья и столько же геля для стирки, а также по 60 тысяч тонн средств для чистки ковров, кухни и стёкол», — сказала зампред правительства области — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря новому производству в округе будет создано ещё не менее 50 рабочих мест.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестору предоставили участок площадью 1,6 гектара. На нём будет построен комплекс, состоящий из производственной площадки, склада для сырья и готовой продукции и административных помещений.

Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2026 года.

Читайте также:

В Подмосковье увеличился выпуск молочной продукции

Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз

В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для промышленников
#производство
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#минимущества
#наталья адигамова
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье увеличился выпуск молочной продукции
30 августа 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Мининвества МО

Выпуск молочной продукции в Московской области с января по июль текущего года увеличился более чем на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвества региона.
«Рост производства в выпуска секторе молочной продукции в Подмосковье за семь месяцев текущего года составил 14,4% в сравнении с прошлогодними показателями за такой же период», — говорится в сообщении.
Глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что в пищевой промышленности Подмосковья, помимо производства молочной продукции, рост более чем на десять процентов отмечается ещё в нескольких секторах. Например, производство животных и растительных жиров и масел выросло на 20,9%, производство круп, муки и крахмалосодержащих продуктов — на 10,3%, а готовых кормов для животных — на 10,8%.

Читайте также:

В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для промышленников

Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво

Сибирская компания расширит площадь машиностроительного завода в Подмосковье
#производство
#молочная продукция
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартует приём заявок на гранты для промышленников
30 августа 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Приём заявок на получения гранта от Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области откроется 4 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Грант можно использовать для компенсации затрат на модернизацию производства, приобретение оборудования, его монтаж и наладку, а также на строительство, капитальный ремонт, покупку помещений, зданий, земельных участков, проектно-изыскательные работы и прочее», — объяснила зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Подать заявку на грант могут предприятия, зарегистрированные в Московской области и работающие здесь не менее года. Заявки будут приниматься с девяти утра 4 сентября до шести вечера 12 сентября. Получатели грантов будут отбираться на конкурсной основе.

Подробная информация о суммах и условиях предоставления гранта размещена на сайте ФРП региона.

Читайте также:

Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво

Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз

Центробанк допустил поднятие ключевой ставки до 20-22% при глобальном кризисе
#промышленность
#гранты
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Бутырина предрекла падения спроса россиян на пиво
29 августа 2024, 21:37

Фото: iStock/Evan Cottrell

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что спрос россиян на пиво упадет на 5-10% в 2024-2025 годах.
«Этому поспособствует экономическая ситуация: ожидаемое замедление темпов роста экономики и реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и геополитических рисков, снижение покупательной способности потребителей, демографические изменения. В России продолжается тренд на снижение доли представителей молодого населения, традиционно составляющих основную аудиторию потребления пива», — пояснила в беседе с Газета.ру Бутырина.

Кроме того, и тенденция роста популярности здорового образа жизни среди групп населения также сыграет роль в этом процессе.

Ранее доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская заявляла, что с осени россиян ждёт рост цен на продукты питания.

Читайте также:

Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах

Экономист Лебединская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

Доставка еды стала самой популярной онлайн-покупкой в России
#изменения
#продукты
#рост
#онлайн
#снижение
#напитки
#экономика
#цены
#спрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз
29 августа 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Общий объём экспорта произведённых в Московской области зерновых культур к середине августа нынешнего года составил без малого 93 тыс. тонн. Это в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2023-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«По данным Агроэкспорта, самый значимый рост наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овёс. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, превысив 34 тыс. тонн, кукурузы – в 10 раз, ячменя – в 6,6 раз. А экспорт овса увеличился на 135%», – привёл примеры министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Ключевыми направлениями поставок министра назвал страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось свыше 50% от общего объёма экспорта. Зерно также направляют в страны Азии, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

Читайте также:

Подмосковная лаборатория первой в России аккредитовалась на SNP-генотипирование

Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков

В Подмосковье убрали около 80% урожая ячменя
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#экспорт
#сельское хозяйство
#зерно
#министр
#сергей двойных
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф