Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире

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Рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире, пишет РИА Новости.
Эксперты агентства составили рейтинг крупнейших экономик мира по стоимости набора, состоящего из бургера, картофеля фри и стакана колы. Самое дешевое комбо оказалось в России, самое дорогое — в Израиле.
Уточняется, что курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже сегодняшнего курса и равен 26,7 руб за доллар. Подобная ситуация была и в 2023 году — тогда курс российской валюты по паритету покупательной способности был в три раза ниже.
Ранее сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова заявила, что минимальный размер оплаты труда с января следующего года привяжут к медианной зарплате. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже сегодняшнего курса и равен 26,7 руб за доллар. Подобная ситуация была и в 2023 году — тогда курс российской валюты по паритету покупательной способности был в три раза ниже.
Ранее сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова заявила, что минимальный размер оплаты труда с января следующего года привяжут к медианной зарплате. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова