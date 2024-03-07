Финансист Короев спрогнозировал курс доллара до 93 рублей

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Начальник отдела экспертов по фондовому рынку Альберт Короев заявил, что на следующей неделе ожидается курс доллара до 93 рублей.
«Курс вероятно будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88-93 рубля, тяготея к его середине. Пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, российские экспортёры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки остаются высокими», —пояснил в беседе с Газета.ру Короев.
Он добавил, что изменений в этом плане стоит ожидать лишь во втором квартале года.
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