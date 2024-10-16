Финансист Мокров раскрыл курс биткоина на конец октября

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Основатель финансовой компании Алексей Мокров заявил, что курс биткоина на конец октября составит $70-75 тыс.
«Первый осенний месяц для майнеров был тяжёлым, но октябрь решил компенсировать потери и слегка приободрить участников рынка. Курс биткоина обновил максимум с конца сентября. Цена первой криптовалюты впервые за текущий месяц поднялась к отметке $66,48 тыс. Рынок окреп», — пояснил в беседе с «Известиями» Мокров.При этом подчеркнул, что делать прогнозы на рынке криптовалюты всегда очень сложно.
А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил о сезонной конкуренции за вкладчиков, которая может вызвать увеличение рынка сбережений физлиц в России на 27%.
«В четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться ещё в среднем на 1-1,5 п. п.» – приводит «Сiбдепо» слова Горшкова.
Ранее научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода.
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