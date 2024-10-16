Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла маркетплейсам

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«Почта России» проиграла конкуренцию российским маркетплейсам, поэтому необходимо снять с неё тяжёлые законодательные ограничения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis 2024.
По его словам, ныне действующее регулирование «Почты России» настолько жёсткое, что у неё не было шансов выиграть эту конкуренцию.
Греф отметил, что ещё в начале этой дискуссии необходимо было поставить маркетплейсы и «Почту России» в равные условия. Причём не за счёт навешивания гирь на новых игроков, которые сейчас оказались «на ногах у «Почты России», а наоборот – прежде всего освободить традиционного игрока.
Глава Сбера подчеркнул, что «Почте России» тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса. Также она вынуждена нести законодательные ограничения, такие как невозможность привлечения самозанятых граждан к доставке товаров, большое количество ограничений на растаможивание товаров и другое.
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Греф отметил, что ещё в начале этой дискуссии необходимо было поставить маркетплейсы и «Почту России» в равные условия. Причём не за счёт навешивания гирь на новых игроков, которые сейчас оказались «на ногах у «Почты России», а наоборот – прежде всего освободить традиционного игрока.
Глава Сбера подчеркнул, что «Почте России» тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса. Также она вынуждена нести законодательные ограничения, такие как невозможность привлечения самозанятых граждан к доставке товаров, большое количество ограничений на растаможивание товаров и другое.
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Анастасия Чинкова