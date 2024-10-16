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Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла маркетплейсам

Греф: «Почта России» проиграла маркетплейсам из-за законодательных ограничений
16 октября 2024, 14:45
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

«Почта России» проиграла конкуренцию российским маркетплейсам, поэтому необходимо снять с неё тяжёлые законодательные ограничения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Finopolis 2024.
По его словам, ныне действующее регулирование «Почты России» настолько жёсткое, что у неё не было шансов выиграть эту конкуренцию.

Греф отметил, что ещё в начале этой дискуссии необходимо было поставить маркетплейсы и «Почту России» в равные условия. Причём не за счёт навешивания гирь на новых игроков, которые сейчас оказались «на ногах у «Почты России», а наоборот – прежде всего освободить традиционного игрока.



Глава Сбера подчеркнул, что «Почте России» тяжело вырваться из своей старой исторической роли и модели бизнеса. Также она вынуждена нести законодательные ограничения, такие как невозможность привлечения самозанятых граждан к доставке товаров, большое количество ограничений на растаможивание товаров и другое.

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#маркетплейс
#экономика
#россия
ВТБ: Рост рынка сбережений в 2024 году достигнет рекордных показателей
16 октября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Madhourse

В 2024 году рынок сбережений физических лиц в России может достигнуть 56,3 триллиона рублей, что будет означать его увеличение на 27%. Такой рост является рекордным для сегмента.
Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя ВТБ Георгий Горшков. Для сравнения: в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%, передают «Известия». Большую долю в накоплениях граждан составляют сбережения в национальной валюте. По оценкам ВТБ, общий объём рублёвых сбережений в России к концу текущего года составит более 52,6 триллиона рублей.

Горшков также предположил, что в четвёртом квартале на фоне сезонной конкуренции в борьбе за клиентов и ожиданий очередного повышения ключевой ставки банки снова повысят ставки по вкладам как на короткие, так и на длинные вклады. Таким образом, средняя ставка по депозитам увеличится почти до 18%, что обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в текущем году, заключил эксперт.

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#сбережения
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В России завершился процесс импортозамещения продуктов
Аналитик Роспотребнадзора Головкова: в РФ завершено импортозамещение продуктов
16 октября 2024, 13:13

Фото: iStock/Cylonphoto

Процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершён, жители страны имеют полный доступ к отечественной продукции. Об этом сообщила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова, слова которой приводит ТАСС.
Отмечается, что в рамках проекта «Демография» аналитики ведомства провели 1,2 миллиона исследований на 121 показатель качества. Их результаты Головкова назвала «прекрасными».

Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах. Процесс импортозамещения полностью завершён.

Головкова также добавила, что за шесть лет аналитической работы эксперты Роспотребнадзора исследовали около 54 тысяч образцов пищевой продукции на содержание микро- и макронутриентов. Также за это время выросла степень осведомления россиян о критериях здорового питания.

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Набиуллина поспорила с Грефом об универсальном QR-коде
Набиуллина: универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей
16 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей, благодаря которому можно будет создавать равные условия работы для всех участников рынка. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Finopolis.
Она отметила, что главной целью Банка России является не подмена конкуренции и частных игроков, а создание равных условий для всех. В настоящее время идут активные споры об универсальном QR-коде. Он не будет представлять собой битву ЦБ с консорциумом банков за контроль над рынком. Это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а инфраструктурный стандарт.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что введение такого QR-кода создаст на рынке монополию со стороны регулятора.

В ответ Набиуллина сравнила десять стандартов с розеткой, добавив, что можно делать разные стандарты, тогда в стране будет один общенациональный стандарт и другой стандарт нескольких банков. Она отметила, что продолжит эту дискуссию в Грефом.

Универсальный QR-код необходим для оплаты товаров и услуг на кассе и сайтах магазинов. После его внедрения осуществление оплаты должно упроститься, поскольку на кассе останется только один код вместо нескольких, как сейчас.

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#сбербанк
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#экономика
#россия
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Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи
16 октября 2024, 05:28

Фото: istock/Andrej Filonenko

В России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
По данным «Коммерсанта», в августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве снижение составило 14%. Прогнозы к новогодним праздникам также неутешительные — запасы 2023 года могут быть исчерпаны, что создаст дефицит на рынке.

Тем не менее, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заверил, что к Новому году красной икры хватит. В 2023 году было добыто около 24 тысяч тонн продукта, что, по его мнению, должно покрыть праздничный спрос.

Ранее сообщалось, что продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму. Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

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#дефицит
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#снижение
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Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры
В Госдуме РФ призвали ввести госрегулирование цен на сливочное масло
16 октября 2024, 04:19

Фото: istock/YelenaYemchuk

Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму.
Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

«Граждане жалуются на значительный рост цен на сливочное масло. Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости», — говорится в обращении Чернышова, цитируемом «Известиями».
Согласно данным, с начала года цены на сливочное масло в России увеличились почти на 18%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства и затрат на молочное животноводство. Однако председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев предупреждает, что государственное вмешательство в ценообразование может привести к подорожанию всего продуктового ассортимента.

Ранее тюменские кондитеры пожаловались на рост цен на молочную продукцию, сообщив, что сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.

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#фас
#масло
#цены
#эксперты
#рост
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В ФАС заявили об аномально высокой наценке торговых сетей на хлеб
15 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что торговые сети установили аномально высокую наценку на хлеб. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
Он рассказал, что наценки проверили на самый востребованный в торговых сетях из группы Х5, а также «Дикси» и «Магнит».

«Были и маленькие наценки, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети. Но все же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», — рассказал Шаскольский.

По его словам, подобную наценку можно устанавливать на продукты, которые не являются социально важными, однако для хлеба это недопустимо.

Шаскольский подчеркнул, именно торговые сети влияют на формирование цены для покупателя.

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Крупного производителя консервов передали под временное госуправление
Путин передал холдинг «Главпродукт» под временное госуправление Росимущества
15 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/digicomphoto

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний холдинга «Главпродукт» под временное управление Росимущества. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Собственником крупного производителя консервов, который выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку и т. д., является американская компания Universal Beverage Company.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юрлиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.

Исходя из опубликованной информации, под временное госуправление переходит 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, «Орелпродукт», «Верховский молочно-консервный завод» и «Объединенные консервные заводы».

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Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»
Экономист Кузьминов из ВШЭ заявил о феномене «бедных в кавычках» в России
15 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/SSV-Photo

Научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей, которые мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода, передает РБК.
По словам Кузьминова, это породило новую категорию бедных в стране. Данный феномен затрудняет разработку государственной политики в различных областях, включая транспорт и цифровое развитие, добавил экономист.

Кузьминов отметил, что на сегодняшний день власти недостаточно осведомлены о факторах, которые формируют платежеспособный спрос в экономике РФ. Чтобы корректировать статистику высокодоходных групп населения, необходимо учитывать денежную помощь от семьи, а также изучать распределение платежеспособного спроса по категориям товаров и услуг, заключил эксперт.

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#зарплаты
#бедность
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Повышение пенсий в 2025 году: что известно
Депутат ГД Бессараб: с начала 2025 года страховые пенсии в РФ увеличатся на 7,3%
15 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2025 года в России увеличат страховые пенсии на 7,3%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих. Так, более семи миллионов работающих пенсионеров получат индексацию», — рассказала Бессараб.

Она уточнила, что также государство выполнит ряд социальных гарантий, принятых в прошлую весеннюю сессию Госдумы. Таким образом, для инвалидов I группы и лиц старше 80 лет предусмотрена компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться в составе пенсии получателя с начала 2026 года.

При этом Бессараб добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 14,73%.

Напомним, ранее депутат заявляла, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров со следующего года два раза в год в феврале и апреле.

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#депутат
#государство
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